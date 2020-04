Palermo y Boca: “seré el DT cuando estén convencidos que lo sea”

Primero fue Roberto Abbondanzieri quien afirmó que su sueño es poder alguna vez dirigir a Boca junto a Martín Palermo. "Él está entre los ídolos más grandes de la historia del club y sé que alguna vez vamos a tener una oportunidad”, dijo el ex arquero xeneize y de la selección argentina.

Ante los dichos del Pato, quien más tarde salió a reafirmar los dichos de su ayudante de campo fue el propio Titán.



“Lo más importante de cuándo y cómo llegar es que quien esté a cargo, esté convencido de que es el momento para que yo sea el entrenador. Tiene que ser por ese convencimiento y no por una necesidad de lo que genera mi nombre”, advirtió Palermo sobre la hipotética chance de sentarse en el banco de Boca.

“Cuando salió Guillermo (Barros Schelotto), por lo que me enteré no querían que el técnico de Boca vuelva a ser un exjugador representativo del club y me pareció correcto. Yo lo que quisiera es que, el día que me vayan a buscar sea porque están convencidos de que es mi momento. Cuándo, no lo sé, pero no hay que apresurarse”, agregó el histórico artillero xeneize.



En otra parte de la entrevista que brindó a TyC Sports, Palermo habló de los entrenadores que lo marcaron en su carrera. “Primero, la llegada y manejo del grupo que tenía Bianchi. El tratar a todos por igual y mantener a todos motivados es un factor que va en mi personalidad. Después, la exigencia de Marcelo Bielsa en el entrenamiento y cómo se debe preparar el jugador. También la personalidad del Coco (Alfio Basile), porque siempre me gustó su presencia y su estampa en su forma de manejarse”, estimó. Y dejó un párrafo final para Diego Maradona, su entrenador en la selección para el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Seguramente no a la magnitud de lo que era él para mí como imagen, pero quizás mi persona pueda hacer algo similar para los jugadores y creo que eso es importante”, completó Martín.