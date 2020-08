Pami hará reintegros por la compra de pañales

Los afiliados al Pami que requieran pañales para adultos deberán comprarlos por su cuenta y el monto les será depositado a través de sus haberes, tal como ocurrió con el subsidio alimentario.

A través de su cuenta de Twitter, la directora de Pami, Luana Volnovich, aseguró que ya se firmó un acta compromiso que enviarán a Anses “para poder abonar a través del recibo de haberes el consumo de pañales de las personas afiliadas que requieran el insumo”.

Esta modalidad, agregó, se llevará a cabo durante seis meses hasta que se concrete un nuevo convenio con las cámaras proveedoras.

Desde hace dos meses, Pami no cubre los pañales para adultos. Desde la Delegación Río Negro del organismo, argumentaron que “el convenio nacional se venció y se está discutiendo”. Advirtieron también que en el año, “hubo algunas demoras porque las empresas primero no producían y luego no proveían”.

Esta discontinuidad generó malestar y quejas por parte de familiares y referentes de geriátricos que resaltaron que quienes lo requieren, usan como mínimo 90 pañales al mes. Un paquete de 90 pañales elastizados cuesta alrededor de 4.400 pesos.