Pancakes veganos y aptos para celíacos por Jessica Lekerman

Ingredientes:

- 1 taza y (guardá 1/3 taza por si necesitamos al final) de harina de trigo sarraceno (o puede ser de arroz o premezcla o quinoa o de almendras), si no buscás que sean sin gluten, se puede usar harina blanca leudante o elegir una integral súper fina y agregarle polvo de hornear

- 2 bananas

- 3 cdas. de syrup (para los veganos), sino usar miel o stevia o azúcar endulzamos leventemente

- 2 cdtas. de polvo de hornear

- 1 cda. de fécula de maíz

- 1 pizca de sal

- 1 taza de leche de almendras o leche veggie o de vaca (si no lo querés vegano)

- 1 cdta. de canela o anímate a hacerlos con cúrcuma

- aceite para ponerle a la sartén, pero con papel o rociando (para que no se peguen)

¿No te tienta?



Preparación

Colocar todo en la licuadora o mixer o batidora. Debe quedar una mezcla lisa y homogénea sin grumos, una consistencia cremosa. Si está muy líquida agregar el 1/3 de harina (la que se guardó como reserva) con una espátula. Si se ve cremosa, no hay que agregar más nada. Dejar en la heladera para que repose.

Encender el fuego y colocar la sartén con un poco de rocío vegetal o aceite y verter unas cucharadas, o con jarrita, la preparación. El primero hacelo solito y fíjate cómo podés desprender los bordes y dar vuelta. Luego depende el tamaño de la sartén, podes hacer 2 o 4 a la vez. Fijate cuánto espacio ocupan.

Colocarlos en un plato y usar por encima frutas cortadas, syrup o miel, también podría ser una mermelada o manteca de maní (diluila en agua hirviendo para que quede más líquida ) o podría ser dulce de leche común, de almendras o coco. Hay muchas variantes tentadoras para combinar, también se puede agregar coco tostado o mix de semillas molidas y a disfrutar.