Marín aseguró: “Viene un período extraordinario en Neuquén y Vaca Muerta, con inversiones estimadas en US$ 130.000 millones” 

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que Neuquén y Vaca Muerta ingresan en “un período extraordinario”, con inversiones estimadas en US$ 130.000 millones en los próximos cuatro a cinco años, en lo que definió como una etapa inédita para el desarrollo energético argentino.

“YPF se encuentra en un momento histórico en su trayectoria. Alcanzamos el mayor nivel de producción desde 1923 y este no es un punto de llegada, es el punto de partida de una nueva escala”, señaló el directivo al referirse al presente de la compañía en su péfil de linkedin.

Según explicó, la petrolera estatal proyecta duplicar su nivel de producción en los próximos tres años, en línea con el objetivo de que Argentina supere los US$ 30.000 millones en exportaciones energéticas hacia 2031, uno de los ejes centrales del denominado Plan 4×4 de la empresa.

Marín remarcó que la expansión ya comenzó a reflejarse en la actividad diaria de la compañía. “YPF es hoy el principal motor energético del país y estamos entrando en una etapa de crecimiento que difícilmente vuelva a repetirse, salvo en desarrollos offshore de gran escala”, sostuvo.

Recientemente, durante su exposición en el V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales realizado en Neuquén, el ejecutivo destacó que la firma produce actualmente más de 380.000 barriles de petróleo por día, el nivel más alto desde la creación de la empresa.

Parte de ese crecimiento estará acompañado por los proyectos de infraestructura que impulsan la exportación de crudo y gas, entre ellos el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que comenzará a operar el próximo año, y nuevas obras vinculadas a la futura exportación de gas natural licuado.

El titular de YPF también adelantó la incorporación de una nueva tecnología de control de pozos, denominada “choke variable”, que permitirá optimizar la producción sin dañar las formaciones y aumentará en alrededor de US$ 1 millón el valor de cada pozo perforado en Vaca Muerta.

“Cuando hay condiciones de mercado claras, la energía responde, crece y se expande”, afirmó Marín, y aseguró que el desafío ahora será sostener ese escenario para transformar el crecimiento del sector en desarrollo económico para el país.