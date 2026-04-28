Luis Caputo en Expo EFI: «Vaca Muerta va a generar US$ 350.000 millones para 2035»

La apertura de Expo EFI en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, tuvo como plato fuertela disertación del ministro de economía de la nación, Luis Caputo.

En una semana especialmente cargada de condimentos políticos, el conductor del programa económico hizo un breve repaso de gestión, y dejó algunos indicios de cara al futuro inmediato del mismo.

Caputo inicio su exposición analizando el escenario de los últimos meses y el impacto del mismo en los principales datos de la macro. «Lo que hemos tenido que pasar los últimos 7 u 8 meses en cualquier otro momento del país hubiera volteado al gobierno«, afirmó el ministro.

«Tuvimos una dolarización del 50% del M2: nunca tanta cantidad de pesos apostó por una corrida cambiaría», afirmó Caputo y agregó: «Hubo caída de la demanda de dinero, subió riesgo país, y se ralentizó el crecimiento. A eso hay que agregar el shock externo de este año, con subas del 60% en el valor del combustible».

Hoy el BCRA ya no defiende el valor del peso, sino el valor del dólar. Luis Caputo en Expo EFI

El ministro valoró que pese a ese escenario «hoy el BCRA ya no defiende el valor del peso, sino el valor del dólar» y aseguró que eso es posible gracias a la robustez que tiene el modelo.

El ministro aseguró ademas que «el empleo no cayó, el que cayó es el empleo registrado, pero se han creado 100.000 puestos de trabajo en el sector informal» y remató con un «no nos gusta, pero para eso logramos pasar la reforma laboral».

Optimismo en base a datos

El conductor de la política económica aseguró que existe fundamento en los datos para pensar en el crecimiento a partir de los próximos meses. Señalo que la recaudación ha empezado a crecer y que sectores rezagados como industria y construcción «se ven en verde» en la serie desestacionalizada del EMAE.

Al respecto Caputo aseguró que para Julio «ya van a estar licitados y en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales y eso le va a dar un impulso fuertísimo a la construccion».

Afirmó además que las exportaciones son récord y que el año 2026 podría terminar con US$ 100.000 millones de exportación por primera vez en la historia, y en ese momento dedicó un apartado especial a Vaca Muerta.

Exportaciones de energía. La proyección que mostró Caputo.

Al referir a las proyecciones para la próxima década, el ministro afirmó que para el año 2035 «vamos a tener un superávit comercial por energía de $350,000 millones de dólares y otros US$ 162.000 millones por minería» y se entusiasmó con que «en los próximos 10 años tendremos un Producto Bruto solo por energía y minería».

«El empleo no cayó, el que cayó es el empleo registrado. No nos gusta, pero para eso logramos pasar la reforma laboral». Luis Caputo en Expo EFI

El ministro insistió al igual que la semana pasada con su optimismo respecto a la inflación. Cuando la tasa de interés sube y el tipo de cambio sube, como pasó de junio a octubre del año pasado, eso es una muestra contundente de que está cayendo la demanda de dinero. Y viceversa cuando la tasa de interés baja y el tipo de cambio se aprecia, es una muestra fuerte de que se está recuperando la demanda de dinero. Eso es lo que estamos viendo ahora», aseguró.

«Cómo no ser optimistas un país en el que por los próximos meses vamos a ver la inflación nuevamente convergiendo hacia abajo y la economía creciendo más de lo que hubiéramos esperado» se entusiasmó Caputo.

Caputo aseguró además que el gobierno espera concretar la privatización de una larga lista de empresas antes de fin de año, entre las que se encuentran los ferrocarriles de carga, AySA e Intercargo, y que esas operaciones traerán ingresos por US$ 2.000 millones.

Fate versus Lumilagro

Al igual que hace 15 días en AmCham, el ministro de economía comparó el caso Fate con el caso Lumilagro y dijo que «la heterogeneidad entre sectores no está solo en el EMAE, sino también en las reacciones«.

En este sentido dijo que el dueño de Fate «con todo derecho dijo ‘si no puedo cazar en el zoológico no participo’ y decidió cerrar. Afirmo que en Lumilagro hay «gente más jóven» que entendió que el escenario cambió.

«Con la actitud inversa en Lumilagro decidieron competir y hoy tienen récord de ventas y sobre todo la gente tiene acceso ahora a un término mucho mejor casi a la mitad de precio», aseguró.

Los elogios en el exterior

El ministro se ocupó especialmente de resaltar las buenas sensaciones que existen en el exterior respecto al programa económico.

En este sentido resaltó el diálogo que se dió en la reunión de ministros de economía del G20 que aconteció la semana pasada, dónde «Argentina fue colocada como ejemplo de lo que hay que hacer», valoró Caputo y se enorgulleció «tanto Scotto Bessent como Kristalina Georgieva le dijeron al resto de los países que miren lo que estamos haciendo en Argentina» afirmó.

Balanza fiscal y energética. El fundamento que esgrime Caputo en el contexto geopolítico.

Caputo afirmó que tanto el FMI como el Tesoro de los Estados Unidos, valoran que en el contexto global en el que el precio de la energía está en alza por el conflicto bélico, Argentina tiene equilibrio fiscal y es exportadora de energía.

«Kristalina les advirtió a los ministros de economía del mundo que si en este contexto deciden ampliar el gasto, solo lograrán incrementar el déficit financiero futuro, y puso como ejemplo el caso argentino», aseguró Caputo con orgullo.

Qué es Expo EFI

Expo EFI es la exposición de economía, finanzas e inversiones más relevante de Argentina. Este martes 28 y miércoles 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, se lleva a cabo la 13º edición, junto al Congreso Económico Argentino .

Durante sus dos jornadas, economistas, políticos, periodistas y referentes del sector privado comparten un análisis estratégico sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina y el contexto internacional, abordando temas clave vinculados a las finanzas, las inversiones y el desarrollo productivo.

La propuesta de Expo EFI incluye, además, más de 30 Workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 14 seminarios con presencia de destacados referentes de la minería, petróleo & gas, agro, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, turismo, automotriz, franquicias, consumo masivo, real estate.