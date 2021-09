Paola Zuban: “El anti kircherismo en Argentina, es mucho más fuerte que el anti peronismo”

El resultado electoral dejó un sin número de conclusiones en materia política y económica. Para profundizar el análisis, dialogó con PULSO la politóloga Paola Zuban, de vasta experiencia en relevamientos de opinión, y una de las que acertó en cuanto al malestar que se percibía en la población respecto al rumbo del país, antes de las primarias.

PREGUNTA: ¿Qué sensaciones le dejan las PASO?

RESPUESTA: El gobierno erró la estrategia de campaña. Las tendencias ya señalaban desde el año pasado el descontento de la población. Nadie tomó real dimensión de antemano de la derrota que sufrió el gobierno nacional, en una elección que es plebiscito de gestión. El enlace entre la agenda de la ciudadanía y la agenda de la clase política no existió.

P: ¿Los errores del gobierno son propios o forzados?

R: Ambos. Los oficialismos han atravesado una gestión de la pandemia que ha sido adversa. La situación económica puede mostrar indicadores positivos a futuro, pero eso aún no se traduce en una mejora para el bolsillo de la gente, y tampoco se traducen en buenas expectativas a futuro. Difícilmente pueda interpretarse el voto como un apoyo a la gestión anterior de Juntos por el Cambio. De hecho, todos los candidatos apoyados por Macri en las elecciones provinciales, perdieron. La ciudadanía votó pensando en el presente y en el futuro. Y el futuro está cargado de incertidumbre. El 70% de la población manifiesta que el país “va en la dirección incorrecta”.

P: ¿Le faltó profundidad al debate en la campaña electoral?

R: Los analistas políticos hablamos de clivajes en el debate de campaña. El clivaje ideológico, el clivaje económico, el clivaje clasista. El voto siempre tiene múltiples componentes. Pero en esta campaña, más allá de la llamativa falta de propuestas, lo que se intentó fue hacer un clivaje ideológico emocional. Si se presta atención a la narrativa, a los tonos, a los spot publicitarios, o los slogan, cada uno de los espacios le habló a un núcleo duro e irreductible. Ninguno fue a buscar al elector, sino que se intentó polarizar al extremo y fidelizar al votante propio. La tercera vía no funcionó, es decir, el solo discurso anti grieta, no tracciona.

En una coalición conviven, muchas veces con diferencias muy profundas, alternativas dentro del espectro ideológico. En ese paraguas hay muchas identidades, o pertenencias, que no siempre consensuan antes de la elección. El argentino sigue sintiéndose incómodo en ese esquema.

P: ¿La vacunación no gravitó?

R: La población ha evaluado la vacunación como un derecho adquirido. El proceso de vacunación en Argentina ha sido relativamente positivo o exitoso. Siempre la comparación nos pone por debajo de los países del primer mundo, y muy por encima de los países en vías de desarrollo. Pero el hecho de que la vacunación haya funcionado bien, no fue un diferencial a favor del gobierno. Paradójicamente, la capitalización política de la vacunación fue de los gobernadores. Ello pese a que toda la gestión de adquisición y distribución pertenece al gobierno nacional.

P: ¿Volvemos a un esquema de tercios?

R: El sistema político se ha ido transformando con el correr de los años. Lo que siempre fue un sistema bipartidista, con dos partidos muy fuertes que compartían una mirada ideológica, una pertenencia, una mística en común, y que cuando iban a elecciones consensuaban previamente las posiciones, hoy es un sistema bi coalicional. Y no es una diferencia semántica. En una coalición conviven, muchas veces con diferencias muy profundas, alternativas dentro del espectro ideológico. En ese paraguas hay muchas identidades, o pertenencias, que no siempre consensuan antes de la elección. El argentino sigue sintiéndose incómodo en ese esquema.

P: ¿Emergen los extremos?

R: Más allá de los flashes sobre la elección de la derecha, percibimos que se trata más bien de un fenómeno “porteño céntrico”. A nivel nacional es la izquierda la que se consolida como tercera fuerza. No creo que graviten esos extremos a nivel nacional.

El gobierno llegó al poder con la idea de que “habían vueltos mejores”. El planteo era una instancia superadora del kirchnerismo, en política, en planteos ideológicos, en el fortalecimiento de la imagen presidencial. Y la verdad es que no hubo esa construcción.

P: Como en 2009, 2013 y 2017 se escucha que llega el fin del kirchnerismo ¿Qué opina?

R: No me atrevo a decir que se extingue el kirchnerismo, como tampoco me atrevo a decir que termina el macrismo. Hemos visto como se reciclan a sí mismos una y otra vez. Hoy el kirchnerismo tiene un liderazgo muy fuerte, con mucha capacidad estratégica y política, que los otros espacios no tienen. Es por ello que aún conserva una buena base electoral. El problema es que esa base electoral genera en un amplio espectro de la población, un rechazo muy significativo. Según nuestros relevamientos, es mucho más fuerte el “anti kirchnerismo” que el “anti peronismo”.

P: ¿Qué rol le asigna a los medios de comunicación?

R: Es un tema muy interesante. Hay como un “frame” en los medios nacionales, que contribuye a generar ambientes. Grandes corporaciones con inserción mediática en el país, han utilizado durante años el temor como eje. El temor al regreso del kirchnerismo, a ser Venezuela, al comunismo. Hay toda una narrativa que es necesario deconstruir. En los últimos 20 años, lo cierto es que ni nos hemos vuelto comunistas, ni nos hemos convertido en Venezuela, ni fue un problema en su momento el regreso del FMI, ni tampoco estamos aislados comercialmente del mundo.

P: ¿Le faltó retórica “peronista” al gobierno?

R: El gobierno llegó al poder con la idea de que “habían vueltos mejores”. El planteo era una instancia superadora del kirchnerismo, en política, en planteos ideológicos, en el fortalecimiento de la imagen presidencial. Y la verdad es que no hubo esa construcción. El albertismo aún no arrancó. Lo único que se vio es la componente kirchnerista. Y sabemos que esa impronta es minoritaria entre los propios, y pianta votos entre las mayorías.

PERFIL

Paola Zuban es Politóloga de la Universidad Católica de Córdoba. Es diplomada en Asuntos Públicos y Comunicación Política (Universidad Austral) y Maestranda en Comunicación Política (Universidad Austral).

Es Directora de investigación

y co-fundadora de Zuban Córdoba y Asoc.

Es disertante de staff de Maratón de Comunicación Política.

Investigadora sobre DDHH y género e Integrante de Mujeres Líderes de América.

Fundación Documenta España por iniciativa de OEA.