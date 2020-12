Papu Gómez promete contarle su verdad a los fanáticos del Atalanta

Papu Gómez está en conflicto con el entrenador del Atalanta, que lo mandó al banco de suplentes. Gentileza.

El argentino Alejandro Papu Gómez escribió un mensaje a los fanáticos del Atalanta en el que alude a sus "diferencias" con el entrenador Gian Piero Gasperini y en el que advierte que cuando se vaya del club "se sabrá toda la verdad".

"Queridos hinchas, les escribo porque no tengo ningún otro modo de defenderme y de hablar con ustedes. Solo quiero comentarles que cuando me vaya se sabrá la verdad de todo. Ustedes me conocen y saben la persona que soy. Los quiero bien. Su capitán", escribió en su cuenta de Instagram el futbolista argentino.

Gómez mantiene diferencias con el entrenador del Atalanta, quien en lo sentó en el banco de suplentes en la goleada frente a Fiorentina, por 3 a 0, en el último partido jugado por la Serie A.

"Gómez es un gran jugador, es muy importante y lo tuve en cuenta este año. No se cómo se podrá solucionar esta diferencia. Si no hay sintonía, es un problema", admitió el entrenador.

Papu utilizó las redes sociales para comunicarse con los hinchas del Atalanta.

Atalanta está clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, instancia en la que enfrentará a Real Madrid de España.