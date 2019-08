Para Gennuso, el casino debe perder la concesión si no hace la terminal

“No opino bien pero no es un tema que yo tenga en mi poder. Es un tema de Lotería y Casinos y la provincia”, dijo escueto el intendente Gustavo Gennuso al ser consultado por la decisión de Entretenimientos Patagonia de no hacer la obra de la terminal de ómnibus en el este de la ciudad, sin una renegociación contractual.

En su última visita a Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la empresa aduce que “después de la devaluación se modificó la ecuación económica financiera del contrato” y pidió a Lotería de Río Negro -con quien firmó la prórroga del contrato de concesión- una “renegociación contractual”.

“No hay ninguna alternativa. Lo tiene que hacer o perderá la concesión”, sentenció Gennuso.

Respecto a los inconvenientes con diversas obras proyectadas para Bariloche, advirtió que “son problemas distintos”.

“Con la terminal de ómnibus, el problema fue el cambio de la firma societaria. Hubo problemas porque sus principales socios murieron. Empezó un proceso de sucesión, de venta que demoró mucho el tema. Pero en todo eso interviene Lotería. Nosotros no tenemos poder de hacer nada ahí”, planteó.

También mencionó la obra de ampliación del hospital zonal que quedó frenada tras los incumplimientos de la empresa que había ganado la licitación.

“Acá hay otro tema. Tiene que ver con el cambio que hubo en el país en la obra pública y las empresas. No quiero hacer un juicio de valor pero en el cambio del gobierno anterior al actual, hubo un cambio importante en readecuaciones, redeterminaciones y muchas obras cayeron. Nos pasó con la calle Mitre, con el hospital”, especificó Gennuso.