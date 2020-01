Para que no le saquen la moto en un control, la prendió fuego

La moto, marca Motomel de 250 cc, no tenía luces ni espejos. (Gentileza).-

De golpe sacó un cuchillo. Amenazó a los policías que intentaban sacarle su moto por no presentar la documentación correspondiente y, con el mismo ademán, cortó la manguera del combustible. El fuego que se inició le dio la oportunidad de huir.

El violento desenlace de un control de tránsito en Centenario comenzó con el motociclista sobrepasando a un patrullero, que circulaba por la calle Honduras, a la altura de la intersección con República Argentina.

Los agentes notaron que la moto no llevaba las luces encendidas y no tenía patente ni los espejos, además, el conductor no usaba casco, por lo que lo detuvieron. Como el hombre aseguró tener la documentación del rodado, una motocicleta marca Motomel de 250 cc, pero se negó a entregarla y se opuso al secuestro.

La situación se fue tornando cada más violenta y los agentes pidieron refuerzos a la comisaría quinta. El hombre contestó amenazando a los agentes con el arma blanca e iniciando el fuego, que se apagó rápidamente, pero le dio la oportunidad de huir hacia un departamento de un monoblock.

Pero la situación no terminó ahí, quienes estaban dentro de la vivienda comenzaron a arrojarles piedras a los policías, que se tuvieron que retirar con la moto, que terminó secuestrada.