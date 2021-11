Hay más de 1.200 personas adheridas y otras 300 en proceso al pase a planta en Río Negro

Unas 1.265 personas completaron la adhesión al pase a planta en Río Negro y hay unas 300 más que se encuentran en proceso. El examen sería en la primera quincena de marzo.

Son las áreas de recursos humanos de cada jurisdiscción, las responsables de procesar las adhesiones pendientes, a través la plataforma www.paseaplanta.rionegro.gov.ar desarrollada por la Función Pública.

Por otro lado, resta registrar las adhesiones en formato papel de aquellas personas que no podían acceder a la plataforma o no se encuentran en la base de datos inicial. También hay un porcentaje de candidatos y candidatas que no desean ingresar a la planta permanente.

La Función Pública comunicó que son en total 1.878 personas las que están en condiciones de acceder.

«El examen del pase a planta será en la primera semana de marzo. El material va a estar disponible a partir de diciembre y va a haber una preinscripción para que todas las personas puedan tener a disposición el material más allá de que estén o no confirmados para participar del examen», había anunciado días atrás la secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga.

El personal habilitado será los que tengan contratos de locación de servicios, prestación de medios o designaciones interinas, cuyo vínculo contractual se haya iniciado hasta el 31 de diciembre de 2020. En el caso del personal con contratos de prestación de medios, deben registrar un año de antigüedad al 31 de diciembre de 2020.