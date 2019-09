Patricia Sosa anticipa temas de su próximo disco folclórico

La cantante se presentará el sábado 7 de septiembre, a las 21.30, en un teatro del barrio porteño de Belgrano, y el viernes 13 en La Plata, en sendos conciertos en los que repasará su historia musical y anticipará canciones de “Argentinísima”, su próximo disco, que rinde tributo a clásicos del folclore argentino.

La intérprete abordará las composiciones que popularizó con la legendaria banda de rock La Torre y las baladas románticas que se convirtieron en grandes éxitos en su etapa solista.

También mostrará sus versiones de “Balderrama”, “Oración del remanso”, “Luna tucumana”, “Alfonsina y el mar”, “Zamba de mi esperanza” y “La pomeña”, entre otros clásicos del folclore, que formarán parte de su próximo disco.

“Después de tanto tiempo me doy cuenta que soy un todo. No quiero paredes ni fronteras, ni géneros ni ataduras. Iré, como siempre, donde el corazón me indique. Mi próximo disco se llamará Argentinísima. Folklore del que escuché toda la vida, del que baila mi mamá”, manifestó la cantante en un comunicado de prensa.

Patricia Sosa se presentará en el Auditorio de Belgrano y en el Teatro Metro de La Plata, y estará acompañada por Gustavo Giuliano, en bajo; Mariano Mere, en teclados y coros; Pablo Garrocho, en batería y coros; y Christian Vidal, en guitarra y coros; además de contar con músicos invitados.