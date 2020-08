Perdió Brumbies y la definición será apasionante

Rebels le ganó al hoy al líder Brumbies, por 32 a 12, después de un primer tiempo favorable por 27 a 7, en el comienzo de la sexta fecha del Súper Rugby Australia, certamen en el que participan cinco franquicias del país oceánico, por lo que será muy apretada la definición del campeón.

El importante partido se jugó en el Leichhardt Oval Stadium, ubicado en un suburbio de Sydney en donde se radica gran parte de la colectividad italiana, y la fecha se completará mañana a las 6.15 con el enfrentamiento entre Waratahs Reds en el Sydney Cricket Ground,

Los puntos de Rebels se concretaron con tries de Reece Hodge (2), Brad Wilkin y Jordan Uelese y dos penales y dos conversiones de Matt Toomua. Para Brumbies, que perdió el invicto, sumaron tries Joe Powell y Will Miller con una conversión de Bayley Kuenzle.

A pesar de la derrota, Brumbies sigue como líder con 18 puntos (5 partidos). Lo siguen Rebels, 14 (5); Reds, 11 (4); Waratahs, 6 (4), y Wester Force, libre en esta fecha, 2 (4).

Reece Hodge anotó dos tries y fue decisivo en la gran victoria que logró Rebels. Gentileza.

El primero del SR Australia es finalista (el cotejo decisivo se jugará el 19 de setiembre) y su adversario saldrá del partido entre el segundo y el tercero, a desarrollarse una semana antes.