Perdió Petrolero y Pérfora tiene casos positivos de coronavirus

El Federal de básquet es gobernado hoy por los contagios de coronavirus. Anoche se pudo jugar un partido, en el que All Boys de La Pampa derrotó a Petrolero 89 a 85, pero Pérfora se vio afectado por dos positivos que lo obligaron a cerrar las actividades por unos días.

Luego de lo ocurrido con Independiente de Neuquén primero y Asociación Deportiva Centenario después, llegó el tercero de los cuatro equipos neuquinos afectado por el covid-19. Se trata de Pérfora, que padece dos contagios en su plantel y avisó que cierra las puertas del club, que implica no jugar este domingo con All Boys y no entrenar por varios días.

Así lo informó el club a través de las redes sociales, donde además avisó que las actividades volverán el 19/4.

CABB tiene la postura de no seguir reprogramando partidos para cumplir el objetivo de finalizar la fase regular en marzo, pero la situación epidemiológica hoy es muy compleja, con récord de contagios en el país, y en la división Patagónica hay más cotejos postergados que disputados. Cabe recordar que Juventud de Alpachiri tampoco viajó para jugar anoche contra Independiente, al cual se le notificó la suspensión del encuentro casi sobre la hora. Ese choque se reprogramó para el 30/4.

A partir del último decreto del gobierno nacional, no se permite público en las tribunas, con lo cual los pocos partidos que se pueden jugar no tienen gente en las tribunas.

Así ocurrió anoche en Plaza Huincul, donde Petro volvió a perder como local ante All Boys 89 a 85. El Matador está último en la división Patagónica (récord 1-5) y el equipo de Santa Rosa trepó a la segunda posición (récord 4-1) donde también está Pérfora.

El partido fue parejo y la actuación de Franco Zalabardo con 30 puntos fue decisiva en la visita. Más allá de lo bueno de Juan Larraza (22) y Leo Catelotti (21), a Petro le costó el trámite y no pudo escaparse nunca en el marcador.

Con los contagios en dos neuquinos y dos pampeanos, de lo que viene en el fixture lo único que seguro se va a jugar es Independiente-Petrolero, este domingo en La Caldera.