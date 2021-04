La segunda ola de coronavirus ahoga al Torneo Federal de Básquet

Desde que volvió a la acción, el Torneo Federal de básquet sufre la segunda ola de coronavirus. Una de las más perjudicadas es la División Sur, donde hay cuatro equipos neuquinos y tres pampeanos. Ahora el que lo vive en carne propia es Asociación Deportiva Centenario.

Primero fue Independiente de Neuquén, que no pudo disputar tres partidos la semana pasada por dos casos de covid-19, derivados del viaje a La Pampa, donde se originaron los contagios. Fueron dos infectados y una delegación completa aislada, que recién volvió a entrenar el lunes pasado.

Dos días después, Centenario confirmó dos contagios en su equipo y realizó testeos a todo el plantel que derivaron en el positivo de seis personas más entre profesionales, juveniles e integrantes del cuerpo técnico.

De los dos partidos programados para hoy sólo se llevará a cabo uno: Petrolero de Plaza Huincul recibirá a All Boys de Santa Rosa, desde las 21.

Según explicaron desde La Colonia, el brote se inició el sábado 27 de marzo durante una jornada de formativas ante Club Plottier, donde la terna arbitral que dirigió todos los partidos tenía covid. Cuatro días después, uno de los chicos que juega en la categoría U19 viajó con plantel del Federal para disputar el duelo ante Pérfora y durante el mismo presentó sus primeros síntomas.

En ese trayecto se expandió la cadena de contagios al plantel. El jueves 1 de abril, mismo día que la Federación de Básquet de Neuquén le informó al club sobre los contagios de los árbitros, en ADC suspendieron inmediatamente los entrenamientos y actividades bajo techo (medida que se mantiene hasta el próximo lunes), aislaron a los jugadores y, una vez que dio positivo el PCR del juvenil, hisoparon al resto del plantel.

“A nosotros nos hacen hacer test y la Federación manda a los árbitros que no están chequeados y estaban contagiados. Son responsables, a los clubes nos exigen un montón de requisitos y cuando les toca cumplirlos a ellos no lo hacen en lo más mínimo y generaron esto”, manifestó Alberto D’ Elia, dirigente de ADC.

Ante la complicada situación epidemiológica, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes deberán permanecer aislados hasta la semana próxima, por lo que el club le solicitó a la CABB que suspenda sus próximos encuentros: el domingo 11 como local ante Juventud de Alpachiri y el miércoles 14 frente a Petrolero, de visitante.

La respuesta de la CABB, en tanto, no fue la esperada. “Hasta el momento no hay suspensión oficial. Incluso, desde CABB me dijeron: ‘no vamos a suspender ningún partido sino por cada contagio, tenemos que suspender por 14 días‘. Desde la dirigencia ya decidimos que no nos vamos a presentar. Sería una locura hacerlo”, explicó D’ Elia.

“Si quieren que nos saquen los puntos o nos hagan una multa, pero no queremos arriesgar a nadie. La parte deportiva hoy es secundaria”. Aseguró D’ Elia, dirigente de ADC, sobre la negativa de CABB a suspender partidos.

Además, el dirigente agregó: “Si quieren, que nos saquen los puntos o nos hagan una multa, pero no queremos arriesgar a nadie. La parte deportiva hoy es secundaria, ahora todo pasa por no hacer estragos con los contagios. Estamos preocupados en poder contener la situación”.

La posición de la conducción en la entidad que maneja el básquet argentino podría cambiar en las próximas horas, ya que Juventud de Alpachiri (que debía visitar hoy a Independiente) anunció que no viajará a la región debido a que el plantel debe mantenerse aislado luego del partido del martes ante Ferro de Pico, que ayer informó otro caso positivo.

A pesar de ello, hasta ayer los dirigentes de Centenario no tenían ninguna confirmación oficial sobre una posible suspensión de los próximos encuentros.

Los contagios de coronavirus volvieron a poner en jaque la programación del Torneo Federal, que ya tiene más encuentros suspendidos que jugados.