Para la CABB la reprogramación de partidos no es ilimitada

La segunda ola continúa su asedio sobre la División Sur del Federal de básquet y la Asociación Deportiva Centenario lo sufrió en la última semana.

Tras registrar ocho positivos en su plantel, la Colonia solicitó la suspensión de sus partidos del domingo y el miércoles, pero aseguran que hasta el momento recibieron respuestas negativas.

El neuquino Sergio Gatti, Secretario General de la CABB, habló con Río Negro y explicó en que situación se encuentra el caso de ADC.

“Hasta donde sé, los encuentros de Alpachiri (el domingo visitaba a ADC) se suspendieron por la presentación de certificados de ellos en La Pampa”, aclaró Gatti.

Hasta el momento desde CABB aseguran que solo se presentó un certificado de contagio y otro de contacto estrecho por parte de Centenario.

“El torneo tiene un número limitado de veces en la que puede reprogramarse, de ahí en más ya no se puede. La fase regular tiene que finalizar si o si el 28 de mayo. En caso que un equipo no pueda jugar, perderá 20-0 pero se le dará el punto de presentación. Es algo contemplado en el reglamento de este año”, explicó el dirigente.

Sobre el partido pautado para el próximo miércoles entre Petrolero y Centenario detalló que todavía hay que esperar la resolución de la Comisión Médica.

En cuanto a la decisión que se tomó ayer sobre la no presencia del público en las canchas argumentó que al ser un torneo nacional se debe regir por el último Decreto que dio de Alberto Fernández.

“Hasta ayer cada provincia tenía su propia situación Hoy, con el cambio de estatus del país a partir de este DNU, lo que hace CABB es hacer caer las autorizaciones provinciales preexitentes porque se entiende que es un cambio a nivel nacional”, agregó.

El también presidente de la Federación de Neuquén hizo referencia a la situación sobre la terna arbitral en formativas.

“La FBN no hace chequeos sobre los árbitros. Ellos, al igual que jugadores, dirigentes y cuerpos técnicos, asumieron la responsabilidad individual de cuidarse. Las formativas no son profesionales y no se aplican los mismos protocolos que para el Federal”, argumentó.