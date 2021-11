Pereyra cuestionó a Sapag, Gutiérrez y Figueroa por la ley de hidrocarburos

El saliente secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, cuestionó las posturas del gobernador Omar Gutiérrez y del exgobernador Jorge Sapag en torno a la ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que impulsa el secretario de Energía, Darío Martínez.



Dijo que el gobernador Omar Gutiérrez, en el fondo, está de acuerdo con la ley y que, en todo caso, defiende la autonomía provincial y, en cambio, el gremio sostiene que se debe resolver con diálogo pero que «no se puede demorar más» porque de ser así no se podrá generar más empleo habida cuenta que el proyecto «beneficia a las que inviertan y no a las que no hagan».



«Es la última oportunidad que tenemos los argentinos y los neuquinos porque los combustibles fósiles van a ir desapareciendo con el tiempo, que son los causantes del cambio climático», afirmó en declaraciones a radio La Red Neuquén.



Auguró que de no aprobarse la ley, el país va a seguir teniendo pobres porque la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo y la segunda de gas «van a quedar abajo«.



Reveló que hay delegados del gremio petrolero que están militando junto al secretario de Energía, Darío Martínez, e indicó que su postura «va mucho más allá de la cuestión política sino en defensa de los intereses de todos los neuquinos«. «Somos todos peronistas», afirmó.



Mencionó que la ley contempla la reactivación de los yacimientos maduros que beneficiarán a Rincón de los Sauces y Catriel que, de otra forma, «van a tender a desaparecer».



Con relación a las declaraciones del exgobernador Jorge Sapag dijo que «hizo una exposición brillante para el auditorio del colegio de Abogados donde se mencionó la constitución Nacional y Provincial y una cantidad de leyes que tiene presente, pero no llega al resto de la sociedad este mensaje«.



Pugnó por un debate «más amplio que llegue a toda la gente donde las preguntas de la gente común pueda escucharse».



Contó que estuvo en Chos Malal y mucha gente le pidió empleo a lo que indicó que porqué no se puede hace una cuestión de los políticos para darle solución.



Adelantó que trabaja en un proyecto que se basa en la distribución de las regalías mineras que tiene San Juan donde éstas van a parar a los municipios, no al gobierno provincial que no tiene deuda ni déficit sino equilibrio fiscal que se maneja con la coparticipación federal.

«Debemos aprender de lo que hacen bien otros gobiernos que tienen municipios fuertes, no puede ser que no nos alcancen 200 mil millones y que tenemos que salir a pedir deuda, nos vamos a gastar los yacimientos no convencionales que son las joyas de la abuela», opinó.



En relación con la cuestión partidaria expuso que la salida debe ser un partido abierto y no cerrado, a la vez que dudó de las listas colectoras porque «son cosecha de votos nada más, sin proyectos». Abogó por armar un proyecto amplio sin que estén de por medio las candidaturas.



Sostuvo que «la última oportunidad» para cambiar el rumbo es la ley de hidrocarburos porque «plantea 20 años de duración, es previsible, institucionaliza el Plan Gas Ar que tanto éxito está teniendo y se plantea la evacuación de la producción».



En relación con el cambio de discurso del candidato a diputado por el MPN, Rolando Figueroa, después de las PASO, dijo que le preocupa porque «no es lo que votó la gente en la interna». Agregó que es necesario modificar estas posturas porque «son proyectos individuales» y contrastó que él no quiere ser candidato sino que se tenga en cuenta sus años y experiencia para hacer aportes.



Agregó que el modelo actual del MPN no está agotado pero que «hay que aggiornarlo» y se remitió al federalismo que figura en la declaración de principios de la carta orgánica que «ya está cumplida por Don Felipe y Elías y hay que ir a buscar otros, no olvidarnos de donde venimos, somos un movimiento de ideas nacionales y populares«. Es el mismo modelo diseñado hace 60 años se actualiza permanentemente pero hay que aggiornarlo para representar los intereses de todos los neuquinos.