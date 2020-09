Periodistas del mundo piden urgente libertad de prensa en El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Periodistas de todo el mundo, especialmente de medios iberoamericanos incluido el Diario RÍO NEGRO, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una "actuación urgente" por el "ataque" del presidente Nayib Bukele contra la publicación El Faro.

En una carta dirigida al relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, los firmantes solicitaron al organismo internacional que "monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación en El Salvador al más breve plazo".

Igualmente lo instaron a que "exprese cuanto antes de manera pública su opinión calificada sobre los graves hechos acá reseñados, a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión", así como que "anuncie pública y formalmente que la relatoría estará observando detenidamente las condiciones de la prensa en El Salvador".

La carta fue suscrita por periodistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Esta fue la carta enviada al Relator Especial Edinson Lanza, firmada por unos 600 periodistas:

600 firmas de todo el mundo



"Los suscritos miembros del Consejo Rector de la Fundación Gabo, otros voceros de la comunidad de periodistas iberoamericanos y ciudadanos de distintos países que compartimos la defensa de los más altos estándares de ética y calidad periodísticas, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la escalada de ataques contra la prensa independiente de El Salvador y el Estado de Derecho ejercida por el presidente de ese país, Nayib Bukele.

Ese clima de acoso y estigmatización de los medios de comunicación que fiscalizan al poder ha recrudecido en las últimas semanas y alcanzó niveles inauditos, después de que El Faro revelara el 3 de septiembre una negociación secreta entre el Gobierno de Bukele y una de las más peligrosas bandas del crimen organizado de ese país (la Mara Salvatrucha, MS-13), con vistas a las elecciones de 2021 en El Salvador.

El último eslabón de esa escalada se produjo en la noche del 24 de septiembre cuando el presidente Bukele anunció por cadena nacional que El Faro está siendo investigado por “lavado de dinero y evasión tributaria”. En un momento de su agresiva alocución, el presidente mostró un video en el que aparece el fundador de El Faro, el destacado periodista Carlos Dada, informando en la Asamblea Legislativa de los ataques de los que el periódico ha sido objeto por parte del Gobierno.

El Faro es uno de los medios de mayor prestigio en el continente. Sus rigurosas e impactantes investigaciones lo han convertido, desde hace muchos años, en un referente para periodistas, académicos e intelectuales en Iberoamérica y Estados Unidos. En 2016 la Fundación Gabo le otorgó el Premio de Excelencia, constituyéndose en el primer equipo periodístico que obtiene el máximo galardón del periodismo Iberoamericano.

No solo El Faro fue blanco de los ataques del presidente Bukele el 24 de septiembre. Tres cuartas partes de su alocución de dos horas -transmitida a todo el país- estuvieron dedicadas a denostar y descalificar el trabajo de otros medios de comunicación, como Factum, Focos, Gato Encerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Colatino y El Mundo.

La investigación de “lavado de dinero y evasión tributaria” no es la única indagatoria de la que actualmente es objeto El Faro. La escalada tiene su cronología: el 2 de julio pasado se publicó en el Diario La Página un texto anónimo en el que se acusó a sus directivos de encubrir un delito de agresión sexual contra una periodista. La Página está bajo tuición del Consejo Nacional de Administración de Bienes, que preside el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es decir, está controlada por el Gobierno de El Salvador. Desde las redes sociales del presidente Bukele, sus ministros y del director de la Policía Nacional Civil se inició una campaña acusando a directivos y periodistas de El Faro de “violadores” y “encubridores de abusos sexuales”.

No obstante que la supuesta víctima desmintió lo publicado y denunció ser objeto de una manipulación con fines políticos, la Fiscalía abrió una investigación contra El Faro y uno de sus periodistas, y luego una segunda indagación, esta vez contra el director y uno de sus abogados. Ambas investigaciones están en curso.

Casi en paralelo al desarrollo de estos hechos, el 20 de julio el Ministerio de Hacienda ordenó una auditoría a la contabilidad de El Faro. En el transcurso de esta indagatoria se les ha exigido entregar todas las actas de su Junta Directiva, datos personales de los afiliados a su programa de membresía (los Excavadores Ciudadanos), así como informes de ejecución de proyectos periodísticos financiados por ONG o fundaciones internacionales; todo lo cual excede los límites de una auditoría normal.

A ello se suman seguimientos y fotografías a las casas de periodistas de El Faro y las acusaciones del presidente y altos funcionarios de su Gobierno. El presidente Bukele escribió en Twitter el 4 de septiembre: “Que no quede un ápice de credibilidad de ese panfleto”; y durante la cadena nacional del 24 de septiembre, inmediatamente después de que Bukele anunciara la investigación por lavado de dinero y evasión tributaria contra El Faro, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, tuiteó: “no hay vuelta atrás, @nayibbukele”.

Consideramos de suma gravedad que el Presidente utilice una cadena nacional para anunciar una investigación contra un medio de prensa, siendo que aún no han terminado las auditorías y ni el ministerio de Hacienda ni la Fiscalía han notificado al periódico irregularidad alguna en su contabilidad ni la existencia de una investigación por estos delitos.

Todos los hechos aquí descritos constituyen un atentado a la libertad de prensa y solo pueden tener por objeto deslegitimar y silenciar la labor periodística de El Faro, que ha sido particularmente incómoda para el gobierno salvadoreño por sus investigaciones sobre corrupción y sobre las negociaciones de la administración Bukele con grupos ilegales.

Los ataques violan las garantías institucionales de un estado democrático. La criminalización y estigmatización de los medios de comunicación y de los periodistas deteriora gravemente el Estado de Derecho.

En apenas un año en el poder, Nayib Bukele ha mostrado una tendencia autoritaria que se expresa en su toma del Congreso con militares el pasado febrero, sus constantes desacatos a sentencias judiciales, su intolerancia a cualquier voz crítica y su ataque sistemático al periodismo independiente que hacen medios como El Faro.

Por todo lo anterior hemos decidido recurrir a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que:

Monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación en El Salvador al más breve plazo.

Exprese cuanto antes de manera pública su opinión calificada sobre los graves hechos acá reseñados, a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión.

Anuncie pública y formalmente que la relatoría estará observando detenidamente las condiciones de la prensa en El Salvador.

La libertad de prensa es un derecho esencial e irrevocable de los ciudadanos. Sin periodismo riguroso y de calidad que fiscalice el poder no hay democracia.

Agradecemos sinceramente su valiosa atención y quedamos a la espera de su urgente actuación.

Firmamos esta carta a 28 de septiembre de 2020, con copia al señor Pedro Vaca, designado como nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión.

CONSEJO RECTOR DE LA FUNDACIÓN GABO

o Jean-François Fogel (Francia) – Director de la maestría en gerencia de medios de Sciences Po Paris y presidente del Consejo Rector

o Carlos Fernando Chamorro (Nicaragua) – Director de Esta Semana y Confidencial

o Germán Rey (Colombia) – Investigador sobre comunicación, sociedad y cultura

o Héctor Feliciano (Puerto Rico) – Escritor y periodista

o Jon Lee Anderson (Estados Unidos) – Reportero de The New Yorker

o Leila Guerriero (Argentina) – Periodista y escritora

o María Teresa Ronderos (Colombia) – Directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

o Martín Caparrós (Argentina) – Periodista y escritor

o Mónica González (Chile) – Periodista; fundadora de CIPER

o Natalia Viana (Brasil) – Directora de Agência Pública

o Rosental Alves (Brasil) – Director del Centro Knight de Periodismo de las Américas

o Sergio Ramírez (Nicaragua) – Escritor y exvicepresidente de Nicaragua

o Jaime Abello Banfi (Colombia) – Director general de la Fundación Gabo



Periodistas, escritores, medios y organizaciones



El Salvador

o Álvaro Cruz Rojas (El Salvador) – Editor jefe del diario El Mundo

o César Castro Fagoaga (El Salvador) – Director de Factum y síndico de la Asociación de Periodistas de El Salvador

o Ezequiel Barrera (El Salvador) – Editor jefe de Gato Encerrado

o Fabricio Altamirano (El Salvador) – Director El Diario de Hoy y elsalvador.com

o Francisco Valencia (El Salvador) – Director de Diario Colatino

o José Roberto Dutriz (El Salvador) – Presidente y director general de La Prensa Gráfica; Presidente del Comité Ejecutivo de la SIP – Sociedad Interamericana de Prensa

o Karen Fernández (El Salvador) – Directiva y periodista de la revista televisiva Focos

o Alfredo Bonilla (El Salvador) – Periodista independiente



Argentina

o Abel Escudero Zadrayec (Argentina) – Periodista. Profesor de la Universidad Abierta Interamericana

o Adrián Moreno (Argentina) – Periodista en Radio Nacional

o Agustín Tonet (Argentina) – Periodista independiente

o Alfredo Zacarías (Argentina) – Editor general del Diario La República

o Andrés D’Alessandro (Argentina) – Director ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa)

o Carlos Gabetta (Argentina) – Periodista

o Carlos Jornet (Argentina) – Director periodístico de La Voz

o Chani Guyot (Argentina) – CEO y director de RED/ACCIÓN

o Claudio Beron (Argentina) – Redactor y editor de La Capital

o Claudio Jacquelin (Argentina) – Prosecretario general de redacción de La Nación

o Claudio Negrete (Argentina) – Periodista independiente

o Daniel Dessein (Argentina) – Presidente de Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa)

o Daniel Enz (Argentina) – Director periodístico de Análisis

o Daniel Santoro (Argentina) – Editor de judiciales de Clarín

o David Haskel (Argentina) – Periodista

o Diego Cabot (Argentina) – Prosecretario de redacción de La Nación

o Diego Marconetti (Argentina) – Periodista del diario La Voz

o Eliezer Budasoff (Argentina/México) – Editor de proyectos especiales en El País, edición América.

o Cristian Alarcón (Argentina) – Director de Anfibia

o Emilia Delfino (Argentina) – Periodista de Perfil

o Emiliana Garcia (Argentina) – Cofundadora y gerente del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

o Erika Alfonso (Argentina) – Conductora en Radio Futuro

o Evangelina Bucari (Argentina) – Editora de la sección Comunidad de La Nación

o Fabio Ladetto (Argentina) – Periodista de La Gaceta Tucumán

o Fanny Mandelbaum (Argentina) – Periodista y conductora en TV Pública

o Fernanda Rivarola (Argentina) – Directora de Carreras Comunicación, Periodismo y Publicidad Universidad Juan Agustín Maza

o Fernando Ruiz (Argentina) – Profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)

o Fernando Stanich (Argentina) – Periodista de La Gaceta Tucumán

o Florencia Coelho (Argentina) – Gerente de Investigación y Training en la Gerencia de Desarrollo Multimedia de La Nación

o Francisco Jueguen (Argentina) – Periodista de La Nación

o Francisco Villafáñez (Argentina) – Periodista de La Nueva

o Gabriel Bermúdez (Argentina) – Periodista del diario Clarín

o Gabriel Michi (Argentina) – Director del Mundo News

o Gabriel Orqueda (Argentina) – Editor de Cosecha Roja

o Gastón Roitberg (Argentina) – Secretario de redacción multimedia de La Nación

o Gregorio Caro Figueroa (Argentina) – Periodista e historiador

o Guillermo Idiart (Argentina) – Redactor en La Nación

o Gustavo Sierra (Argentina) – Analista de Política Internacional en Infobae

o Henoch Aguiar (Argentina) – Profesor titular de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires

o Hernán Cappiello (Argentina) – Periodista de La Nación y director de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica Argentina

o Hugo Alconada Mon (Argentina) – Prosecretario de redacción de La Nación

o Irene Benito (Argentina) – Periodista de La Gaceta

o Ítalo Pisani (Argentina) – Editor responsable en el Diario Río Negro

o Iván Ruiz (Argentina) – Editor en CONNECTAS

o Javier Blanco (Argentina) – Periodista de La Nación

o Javier Lojo (Argentina) – Prosecretario de redacción del Diario Río Negro

o Joaquín Morales Solá (Argentina) – Columnista en La Nación y presidente de la Academia Nacional de Periodismo de la República Argentina

o John Reichertz (Argentina) – Periodista freelance

o Jorge Elías (Argentina) – Periodista de Radio Continental

o José Crettaz (Argentina) – Director de las licenciaturas en Gestión de Medios y Entretenimiento, y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

o José Curiotto (Argentina) – Periodista de Aire de Santa Fe

o José Del Río (Argentina) – Secretario general de La Nación

o José Romero Silva (Argentina) – Periodista de Telefé Tucumán

o Juan Manuel González (Argentina) – Periodista de La Voz

o Juan Mascardi (Argentina) – Director de la Lic. en Periodismo y la Lic.en Producción y Realización Audiovisual en la Universidad Abierta Interamericana

o Judith Córdova (Argentina) – Monitora de Libertad de Expresión, miembro de la Red de Capacitadores y Directiva de FOPEA

o Julio Perotti (Argentina) – Prosecretario del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)

o Julio Torreguitart (Argentina) – Periodista de la Agencia de Noticias Digital

o Julo César Rodríguez (Argentina) – periodista independiente

o Laura Zommer (Argentina) – Directora ejecutiva de Chequeado

o Leonardo Mindez (Argentina) – Subdirector de Infobae América

o Luisa Corradini (Argentina) – Corresponsal en Francia de La Nación

o Luis Cortina (Argentina) – Periodista y editor en La Nación

o Maia Jastreblansky (Argentina) – Periodista de La Nación

o Marcelo Franco (Argentina/Colombia) – periodista, maestro de la Fundación Gabo

o María del Pilar Castillo (Argentina) – La Nación

o María Florencia Alcaraz (Argentina) – Codirectora de LATFEM

o María José Grillo (Argentina)

o Maria Mansilla (Argentina) – Revista Anfibia

o Mariana Gérez (Argentina) – Periodista y presentadora de Canal 10 Mar del Plata

o Mariela Arias (Argentina) – Periodista de La Nación

o Mariel Fitz Patrick (Argentina) – Periodista de Infobae

o Marina Walker (Argentina/Estados Unidos) – Directora del Pulitzer Center on Crisis Reporting

o Martin Ale (Argentina) – Jefe de redacción de Revista Anfibia

o Natalia Aguiar (Argentina) – Periodista independiente

o Néstor Sclauzero (Argentina) – Periodista en UCLPlay

o Nicolás Balinotti (Argentina) – Periodista de La Nación

o Nicolás Resco (Argentina) – Periodista independiente y creador de Tiempo Judicial

o Pablo Fernández Blanco (Argentina) – Redactor en La Nación

o Pablo Gaggero (Argentina) – Editor en La Nación

o Pablo Mendelevich (Argentina) – Redactor en La Nación

o Pablo Perret (Argentina) – Periodista independiente

o Paula Moreno Román (Argentina) Periodista en EQSnotas.com

o Paula Urien (Argentina) – Redactor en La Nación

o Rafael Mathus (Argentina) – Periodista de La Nación

o Raúl Pedone (Argentina) – Editor general del Diario Los Andes

o Ricardo Luis Mosso (Argentina) – Periodista independiente

o Rodrigo Abd (Argentina) – Fotógrafo independiente

o Sandra Crucianelli (Argentina) – Coordinadora de la Unidad de Inteligencia de Datos de Infobae

o Santiago O’Donnell (Argentina) – Director general de Medio Extremo

o Sebastián Angresano (Argentina) – Periodista en Revista Anfibia

o Sergio Carreras (Argentina) – Coordinador de informes especiales de La Voz

o Silvina Martínez Porta (Argentina) – Periodista de Radio Nacional

o Susana Reinoso (Argentina) – Periodista de Clarín

o Vanina Berghella (Argentina) – Directora de Velocidad en Sembra Media

o Verónica Toller (Argentina) – Periodista de La Nación



Bolivia

o Ariel Norman Buitrago Viorel (Bolivia) – Periodista de Unitel

o Carla Hannover (Bolivia) – Periodista freelance/CONNECTAS

o Fabiola Chambi (Bolivia) – Periodista de CONNECTAS

o Luis Fernando Cantoral (Bolivia) – CONNECTAS

o Mauricio Quiroz Terán (Bolivia) – Periodista de la Agencia Boliviana de Información

o Nelfi Fernandez Reyes (Bolivia) – Periodista de El Deber

o Liliana Aguirre (Bolivia) – CONNECTAS, Bolivia

o Susana López (Bolivia) – Periodista freelance/CONNECTAS



Brasil

o Alice de Souza (Brasil) – Periodista de Agência Retruco y Jornal do Commercio

o Chico Regueira (Brasil) – Reportero de especiales en TV Globo

o Fabio Victor (Brasil) – Reportero y editor independiente

o Guilherme Alpendre (Brasil) – Director ejecutivo de Radio Novelo

o Guilherme Amado (Brasil) – Periodista de Época y O Globo

o Izabela Moi (Brasil) – Codirectora de Agência Mural

o Joana Suarez (Brasil) – Periodista independiente

o João Moreira Salles (Brasil) – Documentalista y editor fundador de la revista Piauí

o Jose Roberto de Toledo (Brasil) – Editor ejecutivo de la revista Piauí

o Marcelo Soares (Brasil) – Lagom Data

o Natália Mazotte (Brasil) – Periodista de Abraji

o Luís Adorno (Brasil) – Reportero de UOL

o Rafael Soares (Brasil) – Periodista del Jornal O Globo/Extra/Época

o Thiago Domenici (Brasil) – Periodista de Agência Pública

o Veronica Almeida (Brasil) – Periodista independiente



Chile

o Alberto Arellano (Chile) – Periodista de Ciper

o Alberto Montt (Chile/Ecuador) – Ilustrador

o Andrea Insunza (Chile) – Editora de LaBot

o Andrea Peña Hernández (Chile) – Directora y fundadora de Impure Magazine,

o Benjamín Miranda (Chile) – Ciper, Chile

o Claudia Álamo (Chile) – Periodista en The Clinic, Radio Concierto y Radio ADN

o Claudia Urquieta (Chile) – Editora de comunidad en CIPER

o Constanza Pastor (Chile) – Periodista de Ciper

o Faride Zerán (Chile) – periodista y profesora de la Universidad de Chile. Premio Nacional de Periodismo

o Francisca Skoknic (Chile) – Directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y editora de Labot

o Francisca Soto (Chile) – Directora de www.cciencia.cl

o Javier Ortega (Chile) – Profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales

o Juan Andrés Guzmán (Chile) – Periodista de Ciper

o Juan Cristóbal Peña (Chile) – Periodista y académico de la Universidad Alberto Hurtado

o Juan Pablo Meneses (Chile) – Escritor, cronista y periodista chileno, fundador de la Universidad Portátil

o Mónica Rincón (Chile) – Periodista en CNN Chile y columnista en Ciper

o Nicolás Sepúlveda (Chile) – Periodista de Ciper

o Patricio Fernández (Chile) – Escritor y periodista. Fundador de The Clinic

o Patricio Nunes (Chile) – Periodista en Canal 13

o Paula Escobar Chavarría (Chile) – Periodista y académica

o Pedro Ramírez (Chile) – Periodista en Ciper

o Sergio Campos (Chile) – Periodista, Radio Cooperativa. Premio Nacional de Periodismo



Colombia

o Alexander Marin (Colombia) – Editor de Bogotá en El Espectador

o Álvaro Cardona (Colombia) – Reportero gráfico y realizador documental

o Andrés Bermúdez Liévano (Colombia) – Periodista del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

o Andrés Martínez Zalamea (Colombia) – Editor de contenidos de la Fundación Gabo

o Camila Del Villar (Colombia) – Coordinadora de proyecto de la Fundación Gabo

o Camila Segura (Colombia) – Directora editorial de Radio Ambulante

o Carlos Eduardo Huertas (Colombia) – Director de CONNECTAS

o Catalina Lobo-Guerrero (Colombia) Periodista independiente

o Catalina Ruiz-Navarro (Colombia) – Periodista de Volcánica

o Adriana Bernal (Colombia) – Directora de Kienyke.com

o Daniela Buelvas (Colombia) – Coordinadora editorial de la Fundación Gabo

o Daniel Coronell (Colombia/Estados Unidos) – Presidente de Noticias en Univision

o Daniel Marquínez (Colombia/España) – Coordinador de proyectos especiales de la Fundación Gabo

o Daniel Samper Ospina (Colombia) – Columnista en Los Danieles

o Daniel Samper Pizano (Colombia) – Periodista y escritor

o David Trujillo (Colombia) – Productor de Radio Ambulante

o Douglas Beltrán Badel (Colombia) – Periodista de El Espectador

o Edilma Prada (Colombia) – Fundadora y directora de Agenda Propia

o Edwin Bohórquez Aya (Colombia) – Periodista de El Espectador

o Erika Fontalvo (Colombia) – Directora de El Heraldo

o Federico Ríos (Colombia) – Fotoperiodista independiente

o Fernando Alonso Ramírez (Colombia) – Editor de Noticias de La Patria y presidente del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia.

o Fidel Cano (Colombia) – Director de El Espectador

o Gerald Bermúdez (Colombia) – Reportero gráfico freelance

o Germán Gómez Polo (Colombia) – Periodista de El Espectador

o Ginna Morelo (Colombia) – Periodista independiente

o Héctor Abad Faciolince (Colombia) – Escritor y periodista

o Helena Calle (Colombia) – Periodista de El Espectador

o Hugo Mario Cárdenas López (Colombia) – Editor de la Unidad Investigativa del Diario El País

o Isabella Bernal (Colombia) – Fotógrafa y periodista independiente

o Jessica Villamil (Colombia) – Periodista independiente

o Jesús Abad Colorado (Colombia) – Periodista y fotógrafo documental

o Jesús Mesa (Colombia) – Periodista de El Espectador

o Jorge Caraballo (Colombia) – Editor de crecimiento en Radio Ambulante.

o Jorge Franco Ramos (Colombia) – Escritor y columnista

o Juan David Olmos (Colombia) – Gestor de contenidos de CONNECTAS

o Juan Gabriel Vásquez (Colombia) – Escritor y columnista

o Juan Páez (Colombia) – Reportero gráfico freelance

o Juan Roberto Vargas (Colombia) – Director de Noticias Caracol Televisión

o Juliana Saa (Colombia) – La corriente del golfo (Colombia)

o Karen De la Hoz (Colombia) – Directora de Comunicaciones de la Fundación Gabo

o Karen Rodríguez Rojas (Colombia) – Periodista de El Espectador, Colombia

o Karoll Pineda Marrugo (Colombia) – Asistente editorial de la Fundación Gabo

o Lina Uribe Henao (Colombia) – Periodista en Publimetro Colombia

o Laila Abu Shihab (Colombia) – Periodista de Vorágine

o María Camila Hernández (Colombia) – Periodista en CONNECTAS

o Mariana White Londoño (Colombia) – Periodista de Mutante

o María Elvira Domínguez Lloreda (Colombia) – Directora y gerente general de El País

o María Jimena Duzán (Colombia) – Periodista; directora de Semana en vivo.

o Mario Jursich Durán (Colombia) – Periodista y editor

o Martha Ortiz Gómez (Colombia) – Directora de El Colombiano

o Melba Escobar (Colombia) – Escritora y columnista

o Miguel Puentes (Colombia) – CONNECTAS

o Marcela Cerón Rubio (Colombia) – Editora general periódico Portavoz

o Matilde de los Milagros Londoño (Colombia) – Periodista de Volcánicas

o Nathan Jaccard (Colombia) – Editor para América Latina de OCCRP

o Nicolás Pareja Bermúdez (Colombia) – Director de El Universal

o Nicolás Restrepo (Colombia) – Director de La Patria

o Pilar Cuartas Rodríguez (Colombia) – Periodista de El Espectador

o Renata Cabrales (Colombia) – Coordinadora El Legado de Gabo, Centro Gabo, y del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación

o Roberto Pombo (Colombia) – Director de El Tiempo

o Santiago Gamboa (Colombia) – Escritor y columnista

o Sara Castillejo Ditta (Colombia) – Periodista en La Liga contra el Silencio

o Sergio Silva Numa (Colombia) – Periodista de El Espectador

o Sinar Alvarado (Colombia) – Periodista en The New York Times

o Teresita Goyeneche (Colombia) – Directora de proyectos de Mutante

o Werner Zitzmann (Colombia) – Director ejecutivo de AMI – Asociación Colombiana de Medios de Información



Costa Rica

o Armando González (Costa Rica) – Director de La Nación

o Juan Carlos Cruz (Costa Rica) – Periodista independiente

o Rigoberto Carvajal (Costa Rica) – Analista de datos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

o Seidy Salas Viquez (Costa Rica) – Comunicadora social



Cuba

o Abraham Jimenez Enoa (Cuba) – Periodista independiente

o Barbara Maseda (Cuba) – Fundadora y editora de datos de Inventario

o Carlos Manuel Álvarez (Cuba) – Director de la revista El Estornudo

o Mauricio Vicent (Cuba) – Corresponsal de El País y Cadena SER

o Mónica Baró Sánchez (Cuba) – Periodista de la revista El Estornudo



Ecuador

o Carlos E. Flores (Ecuador) – Director de Ojo al Dato

o César Ricaurte (Ecuador) – Director ejecutivo de Fundamedios

o Edu León (Ecuador/España) – Reportero gráfico independiente

o Isabela Ponce (Ecuador) – Directora editorial de GKDaniela Aguilar (Ecuador) – Cofundadora de La Historia

o John Machado (Ecuador) – Periodista de El Mercurio

o Jonathan Palma (Ecuador) – Periodista de El Universo

o Marcelo Ayala (Ecuador) – periodista y co fundador de Paralelo

o Mónica Almeida (Ecuador) – Periodista de El Universo

o Mónica Almeida (Ecuador) – Periodista de El Universo

o Patricia Gonźalez (Ecuador) – Periodista en El Comercio

o Paúl Mena Mena (Ecuador) – Periodista en Diario El Universo

o Soraya Constante (Ecuador) – Periodista independiente y cofundadora de Periodistas Sin Cadenas



España

o Agus Morales (España) – Director de Revista 5W

o Alfonso Armada (España) – Periodista y presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras

o Alfonso Bauluz (España) – Redactor jefe de Internacional de la Agencia EFE

o Anna Surinyach Garcia (España) – Editora gráfica Revista 5W, España

o Antonio Rubio (España) – Presidente de la Asociación Periodistas Investigación (API), España

o Arturo Lezcano (España) – Periodista independiente

o Asociación Periodistas Investigación (API) (España)

o Borja Echevarría (España) – Adjunto al director de El País (España)

o Gervasio Sánchez Fernández (España) – Fotógrafo y periodista

o Gumersindo Lafuente (España) – Subdirector de eldiario.es

o Ignacio Escolar (España) – Director de eldiario.es

o Javier Bauluz (España) – Reportero gráfico independiente

o Javier del Pino (España) – Director de A Vivir, Cadena SER

o Javier Gómez Santander (España) – Guionista/productor de La Casa de Papel.

o Javier Lafuente (España) – Periodista, subdirector de EL PAÍS América

o José Antonio Guardiola (España) – Director de En Portada de TVE

o José Luis Pardo Veiras (España) – Director editorial de Dromómanos

o Juan de Oñate Algueró (España) – Director de la Asociación de Periodistas Europeos (APE)

o Laura Lanuza (España) – directora de Comunicaciones en Open Arms.

o Lucía Leal (España) – Corresponsal en Washington, Agencia Efe

o Macu De la Cruz (España) – Rsf-España, periodista

o Marcos García Rey (España) – Periodista independiente

o Maria Josep (Majo) Siscar Banyuls (España) – Periodista independiente.

o Maribel Izcue (España) – Redactora jefa de Revista 5W

o Mario Tascón (España) – Periodista. Socio y director de Prodigioso Volcán S.L.

o Marta Arias (España) – Revista 5W

o Marta Del Vado (España) – Corresponsal en Washington de Cadena SER

o Marcos García Rey (España) – Periodista independiente

o Myriam Redondo (España) – Periodista, vocal junta directiva RSF

o Nemesio Rodríguez (España) – Presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España

o Nicolás Castellano (España) – Periodista de la Cadena SER

o Oscar Camps (España) – Director en Open Arms

o Pere Ortín (España) – Director de Altaïr Magazine

o Pilar Bernal (España) – Periodista en Informativos Telecinco

o Pilar Velasco (España/Estados Unidos) – Reportera de Cadena SER

o Rafael Panadero Carlavilla (España) – Periodista de la Cadena SER

o Ramón Lobo (España) – Periodista independiente

o Santi Palacios (España) – Periodista independiente

o Yolanda Álvarez (España) – Periodista de Televisión Española



Estados Unidos

o Abi Wright (Estados Unidos) – Directora ejecutiva de Columbia Journalism School

o Andrea Patiño Contreras (Estados Unidos) – Video periodista para Univision Noticias Digital

o Carolina Guerrero (Estados Unidos) – CEO de Radio Ambulante

o Christianne González Visvanathan (Estados Unidos) – Editor ejecutivo de BrasilNewscom

o Claudia Nunez (Estados Unidos) – Editora de Los Angeles Times

o Daniel Alarcón (Estados Unidos) – Productor ejecutivo de Radio Ambulante

o Danielle Mackey (Estados Unidos/El Salvador) – Periodista freelance

o Dawn Garcia (Estados Unidos) – Directora de John S. Knight Fellowships en Stanford University

o Djordje Padejski (Estados Unidos) – Director asociado de John S. Knight Journalism

o Eileen Truax (Estados Unidos/México) – Periodista independiente

o Elías López (Estados Unidos) – Editor de opinión internacional

o Enrique Acevedo (Estados Unidos) – Corresponsal de 60 Minutes “60 in 6”

o Enrique Flor Zapler (Estados Unidos) – Periodista de El Nuevo Herald

o Fellowships en Stanford University

o Heather Bryant (Estados Unidos) – Fundadora y directora de Facet

o Isaac Lee Possin (Estados Unidos) – Periodista, productor, EXILE Content Studio

o Jefferson Morley (Estados Unidos) – Editor del blog Deep States

o John Moore (Estados Unidos) – Corresponsal especial en Getty Images

o Jose Carlos Zamora (Estados Unidos) – Vicepresidente de comunicaciones estratégicas en Univision Noticias

o Julia Preston (Estados Unidos) – Colaboradora de The Marshall Project

o June Carolyn Erlick (Estados Unidos) – Editor, ReVista, the Harvard Review of Latin America

o Luis Trelles (Estados Unidos) – Editor, Latino USA, Futuro Media Group

o Kyra Gurney (Estados Unidos) – International Consortium of Investigative Journalists

o Leonard Olsen (Estados Unidos) – Pueblo Sin Fronteras

o Lope Gutierrez-Ruiz (Estados Unidos) – Oeriodista independiente

o María Sánchez Díez (Estados Unidos) – Operations editor en The Washington Post

o Miguel Macías (Estados Unidos) – Managing Editor en Latino USA

o Robert Valencia (Estados Unidos/Colombia) – Periodista de Connectas

o Wilson Liévano (Estados Unidos) – Editor digital senior en The GroundTruth Project

Guatemala

o Alejandra Gutiérrez Valdizán (Guatemala) – Directora de Agencia Ocote

o Allisson Mazariegos Orantes (Guatemala) – Productora audiovisual

o Ángel Mazariegos Rivas (Guatemala) – Periodista de la Agencia Ocote

o Carmen Quintela Babío (Guatemala) – Periodista de la Agencia Ocote

o Carolina Gamazo (Guatemala/España) – Periodista y cofundadora de No-Ficción

o Claudia Mendez Arriaza (Guatemala) – Periodista de ConCriterio

o Gerson Ortiz (Guatemala) – Periodista y escritor

o José Alejandro García (Guatemala) – Periodista de la Agencia Ocote

o José David López (Guatemala) – Periodista de la Agencia Ocote

o Juan Luis Font (Guatemala) – Periodista de ConCriterio

o Katia Orantes (Guatemala) – Periodista de la Agencia Ocote

o Miguel González Moraga, Guatemala, Artículo 35

o Oswaldo Hernández (Guatemala) – Periodista de No-Ficción



Honduras

o Allan Bu (Honduras) – Periodista en Contracorriente

o Cesia Garay (Honduras) – Periodista de Contracorriente

o Dunia Orellana (Honduras) – Periodista de En Altavoz

o Lizz Gabriela Mejía (Honduras) – Contracorriente

o Emy Padilla (Honduras) – Directora de Criterio.hn

o Fernando Silva (Honduras) – Periodista de Contracorriente

o German Alberto Andino (Honduras) – Ilustrador de ArtsEverywhere

o Jennifer Ávila Reyes (Honduras) – Periodista y cofundadora de Contracorriente

o Lourdes Ramírez (Honduras) – Periodista de En Altavoz

o Marcia Perdomo (Honduras) – Criterio.hn

o Martín Cálix (Honduras) – Contracorriente

o Nincy Perdomo (Honduras) – Directora de Investigación de El Pulso



México

o Alberto Pradilla (México/España) – Periodista de Animal Político

o Alejandra Padilla (México) – Periodista en Serendipia

o Alejandra Sánchez Inzunza (México) – Directora general de Dromómanos

o Alejandra Xanic (México) – Editora general de Quinto Elemento Lab

o Alejandro Almazán (México) – Periodista independiente

o Alejandro Melgoza Rocha – Corresponsal de Anadoluajansi en México

o Alex Mensing (México/Estados Unidos – Coordinador de proyectos de Pueblo Sin Fronteras

o Ana Laura Vásquez (México) – Periodista independiente

o Andrea Vega (México) – Reportera en Animal Político

o Ángeles Mariscal (México) – Periodista en Chiapas Paralelo

o Ángeles Mastretta Guzmán (México) – Escritora y periodista

o Arnoldo Cuéllar (México) – Periodista y analista político de POPLab

o Artículo 19 – Oficina para México y Centroamérica

o Carmen Aristegui (México) – Periodista en Aristegui Noticias

o Diego Luna (México) – Actor, director y productor de cine

o César Ernesto Hernández (México) – ESPEJO Revista Digital

o Claudia Ocaranza (México) – Coordinadora de periodismo en el Proyecto Poder

o Daniela Rea (México) – Periodista de Pie de Página

o Daniel Moreno (México) – Director de Animal Político

o Diana Manzo (México) – Periodista de Istmo Press

o Diego Enrique Osorno – Periodista y documentalista

o Eirinet Gómez (México) – Periodista de AvcNoticias y La Jornada

o Elino Villanueva González (México) – Periodista y escritor

o Ernesto Aroche Aguilar (México) – Codirector de Lado B

o Estrella Pedroza (México) – Periodista independiente

o Fernando Santillán González (México) – Periodista de la Red de Periodistas de A Pie

o Flavia Morales (México) – Periodista de AVC Noticias

o Francisco Sandoval Alarcón (México) – Subdirector de Animal Político

o Gabriel Orihuela (México) – Periodista independiente y miembro del equipo de CONNECTAS

o Gina Garibo (México) – Coordinadora de proyectos en Pueblo Sin Fronteras

o Gloria Piña (México) – Reportera de El Heraldo

o Guillermo Osorno (México) – Director de Horizontal

o Ignacio Rodríguez Reyna (México) – Periodista independiente

o Íñigo Herraiz Gómez (México) – Corresponsal de Televisión Española (TVE)

o Iván Sánchez Sánchez (México) – Periodista independiente

o Jennifer González (México) – Periodista de CONNECTAS

o Jhasua Razo (México) – Editor Multimedia de CONNECTAS

o Jorge Suárez Rocha (México) – Periodista Freelance

o José Beltrán (México) – Periodista independiente

o José Ignacio De Alba (México) – Reportero de Pie de Página

o Juan Villoro (México) – Escritor y periodista

o Judith Torrea (México) – Reportera independiente

o Karla Casillas Bermúdez (México) – Periodista independiente

o Kennia Velázquez (México) – Periodista en POPLab

o Liliana Elósegui (México) – Cofundadora y directora de desarrollo de audiencias de Verificado MX

o Lilia Saúl (México) – Periodista de OCCRP

o Lucano Romero Cárcamo (México) – Editor y productor de Radio Teziutlán

o Luis Alonso Pérez (México) – Aristegui Noticias

o Mael Valllejo (México) – Editor de Post Opinión de The Washington Post

o Mago Torres (México) – Periodista independiente

o Marcela Turati (México) – Periodista y cofundadora de Quinto Elemento Lab

o Marco Lara Klahr (México) – Nuevo Periodismo para la Justicia, AC

o María Jesús Zevallos (México), Editora Adjunta de Opinión en Español, The Washington Post

o Mariana Morales (México) – Fundadora y reportera de Tierra de Todas

o Mely Arellano Ayala (México) – Codirector de Lado B

o Memo Bautista Vázquez (México) – Periodista independiente

o Mónica Cerbón (México) – Periodista independiente

o Montserrat Peralta (México) – Periodista de Connectas

o Nantzin Saldaña (México) – Periodista independiente

o Nayeli Roldán (México) – Reportera de Animal Político

o Paloma Robles (México) – Periodista en A dónde van los desaparecidos

o Patricia Mayorga (México) – Periodista de Proceso y Raíchali

o Patricia Mercado Sánchez (México-EEUU) – Periodista en Conexión Migrante

o Patricia Monreal (México) – Periodista de Revolución 3.0 Michoacán y NiUnoMás

o Rafael Pineda Rapé (México) – Caricaturista en Milenio y El Chamuco

o Raúl Olmos (México) – Periodista de Connectas

o René Valencia (México) – Periodista independiente

o Roberto Rock (México) – Director de La Silla Rota y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP – Sociedad Interamericana de Prensa

o Rocío Gallegos (México) – Directora de La Verdad en Ciudad Juárez

o Rodrigo Soberanes (México) – Periodista de Ruta 35 y Connectas

o Salvador Frausto Crotte (México) – Periodista independiente

o Sonia Serrano Íñiguez (México) – Periodista de Canal 44

o Tania L. Montalvo (México) – Editora general de Animal Político

o Temoris Grecko (México) – Periodista, documentalista y politólogo

o Valeria Durán (México) – Periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad/CONNECTAS

o Víctor Sancho (México/Estados Unidos) – Corresponsal de El Universal de México en Estados Unidos

o Valeria Luiselli (México) – Escritora

o Viétnika Batres Guadarrama (México) – Periodista

o Zedryk Raziel (México) – Reportero de Animal Político



Nicaragua

o Claudia Neira Bermúdez (Nicaragua) – Directora de Centroamérica Cuenta

o Cristiana Chamorro (Nicaragua) – Directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro

o Gioconda Belli (Nicaragua) – Escritora y presidente de PEN International – capítulo Nicaragua

o Cindy Regidor (Nicaragua) – Periodista de Confidencial

o Ismael López (Nicaragua) – Corresponsal de Reuters

o Jaime Chamorro Cardenal (Nicaragua) – Presidente y director de La Prensa

o Jairo Antonio Videa (Nicaragua) – Director de Coyuntura

o Juan Carlos Bow (Nicaragua) – Periodista de Confidencial

o Julio López (Nicaragua) – Periodista de Onda Local

o María Lilly Delgado (Nicaragua) – Periodista independiente, Nicaragua

o Maynor Salazar (Nicaragua) – Periodista de Divergentes

o Octavio Enríquez (Nicaragua) – Periodista de Connectas

o Wilfredo Miranda (Nicaragua) – Divergentes y Corresponsal de El País



Panamá

o Luis Manuel Botello (Panamá/Estados Unidos) – International Center for Journalists (ICFJ),

o Mary Triny Zea (Panamá) – Periodista del diario La Prensa

o Errol Caballero (Panamá) – Periodista de Concolón

o Rubén Blades (Panamá) – Cantante, cineasta y escritor

o Sol Lauria (Panamá) – Periodista y cofundadora del colectivo de periodistas Concolón



Perú

o Adriana León (Perú) – Directora del Área de Libertad de Prensa del Instituto Prensa y Sociedad

o Alejandra Canchanya (Perú) – Periodista en Convoca

o Aramís Castro (Perú) – Reportero de OjoPúblico

o Asís Loyola (Perú) – Periodista

o Elizabeth Salazar (Perú) – Periodista de investigación de Ojo Público

o Fiorella Montaño (Perú) – Periodista de Convoca

o Gabriel Mazzei Mancesidor (Perú) – Periodista de Diario Correo

o Gustavo Gorriti (Perú) – Director de IDL-Reporteros

o Jackeline Cárdenas (Perú) – Periodista en Convoca

o Javier Bedía (Perú) – Periodista en Plaza Tomada

o Karla Velezmoro (Perú) – Directora de Convoca Radio

o Luis Enrique Pérez (Perú) – Periodista en Convoca

o Santiago Roncagliolo (Perú) – Escritor y periodista

o Joseph Zárate (Perú) – Periodista y editor independiente

o Milagros Salazar Herrera (Perú) – Directora de Convoca



Paraguay

o Aldo Benítez (Paraguay) – Periodista en La Nación

o Desirée Esquivel (Paraguay) – Cofundadora de Ciencia del Sur

o Juan Carlos Lezcano (Paraguay) – Periodista de ABC Color/CONNECTAS

o Juan Heilborn (Paraguay) – Cofundador y editor visual de El Surtidor

o Luz Maria Helguero (Perú) – Periodista, Directora de Democracia, Desarrollo y Prensa Regional

o Mabel Rehnfeldt (Paraguay) – Periodista de ABC Color

o Maximiliano Manzoni (Paraguay) – Editor de El Surtidor

o Mariana Ladaga (Paraguay) – Periodista de ABC Color

o Nadia Gómez (Paraguay) – Periodista de la Revista High Class

o Tite Vera Fernández (Paraguay) – Periodista independiente



Portugal

o Daniela Pinheiro (Portugal) – Periodista

o Nuno Vargas (Portugal) – Estratega digital y especialista en Design Thinking

o Rui Araújo (Portugal) – Reportero de TVI y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)



Puerto Rico

o Ana Teresa Toro (Puerto Rico) – Periodista independiente

o Carla Minet (Puerto Rico) – Directora ejecutiva del Centro de Periodismo investigativo (CPI)

o Diana Ramos Gutiérrez (Puerto Rico) – Periodista de Radio Vieques

o Omaya Sosa Pascual (Puerto Rico) – Cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo (CPI)



República Dominicana

o Alicia Ortega-Hasbun (República Dominicana) – Periodista de Grupo SIN

o Argentina Beltré (República Dominicana) – Periodista independiente

o Kharla Pimentel (República Dominicana) – CONNECTAS

o Mariela Mejía (República Dominicana) – CONNECTAS



Uruguay

o Alejandra Casablanca (Uruguay) – Periodista de TVCiudad

o Eduardo Lima (Uruguay) – Periodista de diario El Telégrafo

o Fabián Werner (Uruguay) – Director de Sudestada

o Felipe Llambías (Uruguay) – Editor de audiencias de El Observador

o Gonzalo Ferreira (Uruguay) – Editor jefe de El Observador

o Guillermo Draper (Uruguay) – Editor de política en Búsqueda

o Marcelo Aguilar (Uruguay) – Corresponsal en Brasil del Semanario Brecha

o Raúl Zibechi (Uruguay) – Escritor y periodista

o Ricardo Peirano (Uruguay) – Director de El Observador

o Santiago Sánchez (Uruguay) – Periodista en La Diaria



Venezuela

o Alexander Medina (Venezuela) – Periodista de Radio Fe y Alegría

o César Batiz (Venezuela) – Director de El Pitazo

o Clavel Rangel (Venezuela) – Editora en Correo del Caroní

o Danisbel Gómez Morillo (Venezuela) – Periodista y directora de Estrategia de Efecto Cocuyo

o David González (Venezuela) – Periodista de CONNECTAS

o Édgar Cárdenas (Venezuela) – Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas

o Marla Prato (Venezuela) – Periodista independiente

o Emilia Diaz-Struck (Venezuela) – Editora de investigación y coordinadora en América Latina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

o Eulimar Núñez (Venezuela/Estados Unidos) – Editorial Manager en Telemundo

o Ewald Scharfenberg (Venezuela) – Coeditor de Armando.info

o Johanna Osorio Herrera (Venezuela/Colombia) – Periodista Freelance/CONNECTAS

o Laura Weffer (Venezuela) – cofundadora de Efecto Cocuyo

o Lisseth Boon (Venezuela) – Runrunes

o Marcos David Valverde – Periodista de Armando.Info

o Óscar Murillo (Venezuela) – Profesor de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello Guayana

o Maye Primera (Venezuela/Estados Unidos) – Editora para América Latina en Univision Noticias Digital

o Nadeska Noriega (Venezuela) – Periodista de El Pitazo/ Connectas

o Nathalie Alvaray (Venezuela- España) – Periodista y directora de Impact Hub Madrid

o Ronna Rísquez (Venezuela) – Periodista en Connectas

o Sheyla Urdaneta (Venezuela) – Periodista de El Pitazo

o Suhelis Tejero (Venezuela/ República Dominicana) – Periodista de CONNECTAS



Corea del Sur

o Boyoung Lim (Corea del Sur) – Editor sénior en el Pulitzer Center on Crisis Reporting



Eslovenia

o Anuška Delić (Eslovenia) – Fundadora y reportera de Oštro

o Blaž Zgagal (Eslovenia/Croacia) – Periodista independiente



Finlandia

o Minna Knus-Galán (Finlandia) – Periodista de Ylesiradio



Ghana

o Emmanuel K. Dogbevi (Ghana) – Jefe de redacción de Ghana Business News



India

o Shyamlal Yadav (India) – Editor sénior de The Indian Express



Islandia

o Johannes Kr. Kristjansson (Islandia) – Fundador y reportero de Reykjavik Media



Israel

o Yossi Melman (Israel) – Escritor y periodista



Italia

o Leo Sisti (Italia) – Reportero de L’Espresso



Jordania

o Rana Al-Sabbagh (Jordania) – Directora de Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ)



Luxemburgo

o Luc Caregari (Luxemburgo) – Periodista de Woxx



Líbano

o Alia Ibrahim (Líbano), CEO y cofundador de Daraj

o Munir Khatib (Líbano) – Periodista de Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ)



Namibia

o Shinovene Immanuel (Namibia) – Editor de investigación de The Namibian



Nigeria

o Adesola Ayo-Aderele (Nigeria) – Editora de PUNCH



Noruega

o Nina Selbo Torset – Reportera de Aftenposten



Nueva Zelanda

o Nicky Hager (Nueva Zelanda) – Periodista independiente



Países Bajos

o Karlijn Kuijpers (Países Bajos) – Platform Investico



Pakistán

o Aamir Latif (Pakistán) – Periodista de Anadolu Agency



Reino Unido

o Caelainn Barr (Reino Unido) – Editora de proyectos de datos en The Guardian

o Juliette Garside (Reino Unido) – Periodista de The Guardian

o Nina Lakhani (Reino Unido) – Periodista de The Guardian

o Silvia Viñas (Reino Unido) – Productora ejecutiva y co presentadora de El Hilo



Rumania

o Paul Radu (Rumania) – Director y cofundador del Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción



Rusia

o Roman Shleynov (Rusia) – Editor en OCCRP



Serbia

o Jelena Cosic (Serbia) – Training Manager del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)



Trinidad y Tobago

o Aleem Khan (Trinidad y Tobago) – Editor de news.co.tt



Yemen

o Mohammed Komani (Yemen) – Editor de datos de Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ)



Fuente: Fundación Gabo.