Pese a las denuncias de violencia, ordenan que una niña viva con su padre

Yain Arias Jordan es una joven de Neuquén que debió restituir a su hija de tres años a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por orden judicial. Su padre vive allí y la magistrada que intervino consideró que ese es "su centro de vida". En su resolución omitió valorar los hechos de violencia de género cometidos contra ella y la niña que fueron denunciados.

La sentencia pertenece a la jueza Mariana Fortuna y es de noviembre de 2020. Hasta septiembre de 2019 la niña residía en la ciudad de Neuquén con la familia materna y había iniciado el jardín.

"Mi hija tenía un entorno afectivo, familiar y social en Neuquén que para el juzgado civil 38 se convirtió en un expediente más", sostuvo Yain. "Pasó de vivir en una casa con patio, mascotas, en contacto con la naturaleza, a un departamento de 40 metros cuadrados", agregó.

La Cámara Civil Sala F, integrada por José Luis Galmarini, Eduardo Zannoni y Fernando Posse Saguier, confirmó la sentencia el 21 de diciembre pasado.

"Vale aclarar que el traslado a Neuquén fue producto de la ruptura convivencial de mi ex pareja violenta y el hecho de no tener ningún familiar ni por parte materna o paterna que me ayudaran en el cuidado", afirmó. "En la sentencia no hay dos líneas de consideración de la vulnerabilidad de condición de género (el padre que tuvo múltiples episodios de violencia conmigo y con ella)", señaló.

Dijo que las veces que ha viajado a verla el hombre no deja que salga fuera de Capital, y que el 16 de enero encontró a la niña con quemaduras en la espalda. La llevó al hospital Gutiérrez e hizo una presentación en la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Con respecto a las lesiones de mi hija denuncié tal situación y el Juzgado Civil Federal 4, me otorgó medidas de protección a mí, pero no a ella, que estaba conmigo y era la víctima de las lesiones. Entonces, el padre no podía acercarse a mí, pero sí a ella; un contrasentido más", explicó.

Planteó que actualmente solicita "el resguardo por parte de la justicia y diferentes instituciones. Ella ha comenzado el jardín y de a poco vuelve a ser la niña de antes, antes de diciembre del 2019."