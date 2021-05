Petroleros: Rucci reconoció que tiene el apoyo de Pereyra para ser su sucesor

Hace poco más de un mes y medio, el secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, aseguró que tras 40 años al frente de la entidad petrolera más grande del país no volverá a postularse a ese cargo. Y recién ahora, Marcelo Rucci, el secretario administrativo del gremio, rompió el silencio que se había creado en torno al reemplazo de Pereyra y aseguró que cuenta con la venia para ser el sucesor.

Rucci explicó que “me y nos parecía muy egoísta empezar a hablar de sucesores cuando teníamos un problema tan grande con 20.000 compañeros en la casa”.

Pero tras el acuerdo salarial firmado la semana pasada por la paritaria 2020 y parte de la 2021 ese panorama cambió ya que en diálogo con Radio Con Vos indicó que “hemos terminado una etapa en la que nos habíamos puesto como meta solucionar estos problemas que estamos teniendo en la actividad”.

En ese sentido, el también exintendente de Rincón de los Sauces, Rucci reconoció que “Guillermo, tengo que reconocer, que me honra que haya puesto la mirada en mí”. En referencia a que cuenta con el visto bueno del histórico líder petrolero para sucederlo.

Aunque el hombre que ha actuado como su mano derecha desde hace un tiempo, advirtió que “entiendo que tenemos muchos compañeros con una capacidad importante y será cuestión de acá para adelante, si la pandemia nos permite, podernos juntar y empezar a hablar del futuro del gremio si Guillermo deja su cargo”.

La foto de la polémica. Rucci, Pereyra, Alberto Fernández y su perro Dylan. El encuentro se dio en la víspera de la firma del nuevo acuerdo salarial y causó malestar en otros gremios del sector.

Rucci destacó que ese proceso “requiere de una charla entre nuestros compañeros y tomar una decisión”. Aunque aseguró que “no tengo problema, y si me toca conducir será porque tengo el apoyo de mis compañeros, de otra manera no lo haría”.

Al igual que en los demás gremio del país, las elecciones en Petroleros Privados se encuentran suspendidas por la incidencia de la pandemia.

“Están por DNU todas las elecciones suspendidas hasta febrero del año que viene, salvo que se puedan hacer porque ahora se está hablando de que van a hacer las PASO y las elecciones generales de medio término, así que si permiten eso pueden permitir también hacer otro tipo de elecciones”, advirtió Rucci.

Aunque anticipó que “no estamos considerando eso en este momento porque también requieren de presentar un protocolo muy importante porque nosotros abarcamos tres provincias y muchas ciudades y yacimientos, entonces tenemos que tener mucho cuidado y más ahora con cómo está la situación del covid”.

Sin lugar a dudas, el alejamiento de Pereyra -si se concreta lo anunciado- generará un amplio debate y puja dentro del gremio que ya tuvo como antesala la renovación de autoridades de la mutual petrolera en donde se llegó a acudir a la justicia pues no se había permitido la participación de una lista competidora a la oficialista.