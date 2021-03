Luego de 40 años Guillermo Pereyra dejará la conducción de Petroleros Privados

Guillermo Pereyra, el secretario general del sindicato petrolero más importante del país, anunció que dejará la conducción del gremio tras más de 40 años al frente de la organización. Lo adelantó hoy en la presentación de la memoria y balance de su gestión durante el 2020.

“Voy a tomar la decisión en el momento justo, a pesar de que hay compañeros que me piden que siga. Compañeros cumplo 78 años, en esta organización he dejado parte de mi vida. No puedo terminar con 82 años conduciendo esta organización que necesita gente con mucha fuerza y mucho coraje”, inició el gremialista en su discurso. Dejo en claro que no quiere 4 años más de gestión.

Todo parece indicar que su sucesor será el actual secretario Administrativo del gremio, Marcelo Rucci, quien camina a la par de Pereyra hace varios años. Justamente fue el quien hoy amenazó a las principales petroleras y empresas de servicio del país con que pararán todas las actividades petroleras de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta si no llegan a un acuerdo salarial el próximo jueves 8 de abril.

“Así que compañeros yo quiero agradecerles a todos ustedes este acompañamiento extraordinario que hemos recibido, que me han acompañado en lo político, en lo personal, en cada cosa que me he presentado hemos ganado con el acompañamiento de ustedes, he llegado a ocupar el puesto y el cargo de senador de la nación. Ha estado en el centro del poder nuestra organización sindical”, sumó Pereyra.

Esta semana se pronunció una nueva oposición a la agrupación Azul y Blanca que lidera Pereyra y calentó las próximas elecciones del gremio. Detrás de la bandera Fuerza Petrolera que tiene como referente al exdirigente del mismo gremio y exdiputado por el MPN en Neuquén, Juan Gómez.

Uno de los argumentos de la nueva oposición es justamente que la conducción del gremio “necesita” una nueva persona al frente. Casi en paralelo y en una maniobra política más dentro del repertorio de Pereyra es que llega su anuncio de dar un paso al costado y liberarle el camino a su sucesor.

“He pasado por todas, con enfermedades, cáncer al hígado, dos intervenciones quirúrgicas, el Covid. Entonces creo que ha llegado el momento de descansar, que los compañeros que llegan va a hacer las cosas mucho mejor que yo. Muchas gracias”, concluyó Pereyra.