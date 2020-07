Petti se lamentó por no lograr el título con Jaguares

El rugbier argentino Guido Petti, jugador del Bordeaux, del Top 14 francés, está feliz de su nueva etapa en Francia, pero admitió que lamenta no haber podido ser campeón del Súper Rugby con la franquicia argentina Jaguares.

"Me va a quedar la deuda de no haber salido campeón del Súper Rugby, creo que le pasa a todos los que jugamos esa final ante Crusaders de Nueva Zelanda. Me faltó haber jugado un año más y tratar de lograrlo", señaló Petti, segunda línea de 1,94 metros y 112 kilos.

No obstante, su presente es muy bueno en Francia y tapa esa frustración, porque "estoy contento, la verdad que el equipo me recibió de 10, el club es divino, la ciudad muy linda, ya hace un mes que estoy aquí y lo pasé bárbaro y con muchas ganas de que empiece el certamen".

Más allá de no haberse coronado con Jaguares, Petti quedó muy conforme con su paso por el equipo entre 2016 y 2019, en el que se convirtió en una de las figuras.

"Haber jugado en el primer equipo profesional que se desarrolló en Argentina, con dificultades o palos en la rueda, fue increíble. Cualquier cosa que vivimos, momentos duros o lo que sea, fueron buenos, así que por ese lado rescato todo. Espero que Jaguares pueda conseguir una competencia y que no se termine esto acá", añadió el ex San Isidro Club (SIC).

Petti no tenía como objetivo irse de Jaguares, pero la realidad de la franquicia y la falta de actividad a causa de la pandemia de Coronavirus lo hicieron emigrar.

"No siempre las cosas se dan como uno quiere. Tuve la posibilidad de encontrar un gran club, así que no me puedo quejar para nada. No sé si fue la mejor manera de despedirme pero la verdad es que me siento un privilegiado de dónde estoy de lo que me toca vivir, más que agradecido y voy a seguir trabajando para volver a vestir la camiseta de Los Pumas, es lo más grande que puede tener un jugador de rugby", subrayó.

Petti se siente muy cómodo en su nuevo club de Francia. Gentileza.

Finalmente, el forward de Los Pumas habló de la forma en que entrena en el Bordeaux y la similitudes con el trabajo que llevaba a cabo en Jaguares: "El tema entrenamiento es muy parecido a lo que hacíamos con Jaguares y Los Pumas, se trata de ser corto e intenso. Trato de adaptarme al juego y por suerte lo estoy haciendo, le estoy encontrándole la vuelta a todo porque es muy parecida la manera en la que se manejan acá que a la de allá".

Bordeaux debutará en el Top-14 galo el próximo 4 de setiembre jugando ante el Stade Francais, que es dirigido por el argentino Gonzalo Quesada, que fue entrenador de Petti en Jaguares, y en donde actúan sus ex compañeros Pablo Matera, Nicolás Sánchez y Marcos Kremer