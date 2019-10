Peugeot Argentina presentó el Peugeot 208 In Concert

Peugeot lanzó en Argentina el modelo 208 In Concert, en colaboración con JBL. Los ingenieros de la prestigiosa marca especializada en audio, fueron los encargados de lograr una óptima espacialización de sonido dentro del habitáculo del 208, incluso sin perder capacidad de carga.

Esta nueva versión se distingue con detalles específicos In Concert en el interior y exterior del vehículo como también con equipamiento de las versiones tope de gama como el techo panorámico vidriado, llantas de 16 pulgadas diamantadas y cámara de retroceso.

“El Peugeot 208 mantiene su imparable éxito desde su lanzamiento en el año 2013. Hoy forma parte del Top 3 de ventas del segmento más importante en ventas en Argentina (el segmento B) y nunca en estos 6 años bajó del podio. Esta gran aceptación del público argentino nos llena de orgullo y, a la vez, nos exige constantemente. Desde la marca siempre pensamos en el cliente y renovamos nuestros productos ofreciendo más variedad en la gama. Por este motivo, hoy estamos presentando el Nuevo Peugeot 208 In Concert”, dijo Franklin Bendahan, Director de Marketing y Comunicación de Peugeot Argentina.

Peugeot es una marca que impregna en sus productos un estilo particular y único, promete nuevas experiencias y ofrece viajes diferentes, intuitivos y sensoriales. En esta oportunidad se eligió al Peugeot 208, el producto principal de la gama Peugeot en Argentina, para ofrecer una nueva experiencia al volante en cobranding con la prestigiosa marca de audio/sonido JBL.

Esta nueva versión 208 In Concert, cuenta con un motor 1.6 VTi de 115cv, caja manual de 5 velocidades y está disponible en tres colores (Blanco Nacre, Rouge Noir y Gris Aluminio).

El Peugeot 208 mantiene su éxito desde que se lanzó en el año 2013 y forma parte del top 3 de ventas del segmento B”. Franklin Bendahan, director de Marketing y Comunicación de Peugeot.

El Peugeot 208 In Concert es fácilmente identificable desde el exterior por detalles como:

• Logo In Concert en la carrocería.

• Nuevas Llantas de aleación de 16”.

• Cachas de los espejos y marcos de puertas en color negro.

• Techo panorámico vidriado.

y en el interior:

• Logo In Concert en la plancha de abordo.

• Alfombras personalizadas.

• Sistema completo de audio JBL (2 tweeters de 45w, 4 woofers de 60w y 1 subwoofer de 100w).

• Cámara de retroceso.

Espacialización del sonido

Un equipo especial de ingenieros de JBL trabajó en el habitáculo de un Peugeot 208 para generar una acústica específica.

Concretamente el cliente sentirá toda la potencia que conjugan los 2 tweeters, los 4 woofers (ubicados en las puertas) y el subwoofer. La particularidad del subwoofer es que suele estar instalado en el baúl, pero aquí se ubicó debajo del asiento del acompañante para lograr un óptima espacialización del sonido y para no perder capacidad de carga.