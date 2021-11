Pfizer pide aplicar a todos los adultos una tercera dosis de su vacuna

Pfizer depositó en la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) un pedido para aplicar a todos los mayores de 18 años una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus, según un comunicado de la propia empresa farmacéutica y de Bion Tech.

«Pfizer y Bion Tech presentaron el pedido para la autorización de emergencia del refuerzo de vacunas para el Covid-19 a todos los individuos desde los 18 años en adelante», informó hoy la agencia de noticias ANSA.

Today, Pfizer has submitted a request to @US_FDA to amend the Emergency Use Authorization for our and BioNTech’s COVID-19 vaccine booster dose. This request is based on results from a randomized Phase 3 trial with >10,000 participants. https://t.co/DDQldLsXKz pic.twitter.com/Qwg6CnG2gR