Pichetto y el peronismo

Me echaron de un lugar de donde ya me había ido, dice el candidato a vicepresidente de Macri. Es increíble que todavía el PJ pierda tiempo, con todos los problemas que tiene el gobierno -peronista- por delante.

Soria/Pichetto fueron a Cipolletti a entrevistar a Julio Arriaga, quien ni lerdo ni perezoso logró su apoyo y fue diputado por el PJ en Viedma, lo que no es de extrañar. Luego, para más dar, Arriaga fue senador nacional también por el PJ y recomendó a Weretilneck -su ex secretario de Servicios Públicos para que Soria (padre) le confiara la vicegobernación -porque al parecer no había un peronista en Río Negro para el caso, y luego de todo lo que conocemos este ahora senador nacional y visita de Lewis en Lago escondido, luego de usar diputados que se dicen peronistas, logró hace unos años que dieran marcha atrás la justa negativa que habían resuelto y a fin de año le dieran ¿casualmente? un repentino sí a los contratos petroleros a carpeta cerrada, lo que nos significó que las multinacionales introdujeran el fracking alegremente en nuestra provincia y que ahora ya empezamos a ver en Allen los resultados -lo que recién empieza-. Veremos qué pasa cuando la extrema presión del sistema “asesino” reviente los empaquetamientos de la cañería y nos envenenen el río Negro, cuyas aguas desde hace mucho tiempo “bajan turbias” por excrementos mal tratados.

Así es que Pichetto nos actualiza con estos resultados de su intervención política en Río Negro. Soria (hijo), tuvo mucho tiempo para juzgar a Pichetto. Ahora es tarde, lo juzgamos los peronistas de entrecasa en las urnas…

Juan Carlos Malgesini | DNI 4.673.429