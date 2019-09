Piden incorporar una materia sobre Derecho indígena en Abogacía de la Fadecs

En plena discusión de la modificación del plan de estudio de la carrera de Abogacía, que se dicta en General Roca, dos organizaciones mapuche pidieron incorporar una materia de Derecho indígena entre los contenidos. Algunos profesionales observan un gran desconocimiento del tema.

“Hay dos presentaciones, una de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, solicitando la incorporación de una materia sobre derecho indígena”, comentó la secretaria General de la Asociación Docentes Universidad del Comahue (ADUNC) y docente de Abogacia, Micaela Gomiz.

“Los pueblos indígenas, y el pueblo mapuche en particular, están reconocidos con preexistencia en la Constitución Nacional y por las dos constituciones provinciales. No parece adecuado que se estudie Derecho Romano pero no el Derecho Indígena que tanto se requiere que los operadores lo conozcan”, apuntó.

“Es una temática que cada vez recorre más el poder legislativo y judicial”, dijo Gomiz pero marcó que “hay un altísimo desconocimiento del tema por parte de los funcionarios del poder judicial, de los ministerios públicos fiscal y de la defensa, y de abogados de empresas y del Estado”, señaló.

El plan de estudio en la Universidad Nacional del Comahue viene de 1985 y la docente señaló que por la cantidad de modificaciones que hubo en el derecho “quedó obsoleto”.

Micaela Gomiz representó legalmente a la comunidad Campo Maripe, en una causa donde se los acusa de usurpación en tierras de Añelo.

Esta semana, en la causa conocida como Tratayén, integrantes de la comunidad mapuche Fvta Xayen - acusados de usurpación y turbación de la posesión - llegaron a un acuerdo y no serán enjuiciados.