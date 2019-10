Piden intensificar la búsqueda de los pescadores de Catriel en la costa rionegrina

La búsqueda de los pescadores de Catriel, que desde la semana pasada se embarcaron sobre el embalse Casa de Piedra, sigue su marcha en medio de algunos cruces entre familiares, la Policía y Fiscalía. Trabajan arduamente para dar con el bote y los dos pescadores Darío Aranguez (31 años) y su sobrino Moisés Durán (44 años), tras el hallazgo del pasado miércoles cuando encontraron el cuerpo de Eduardo Aranguez. Parte de la familia realiza un acampe en el sector, y piden intensificar el rastrillaje.

Además, durante las pesquisas encontraron una mochila con los celulares de los tres pescadores, un par de borceguíes, una caña de pescar y un par de zapatillas de color gris. También hallaron una tabla que sería parte de la embarcación.

Actualmente se encuentra trabajando personal de la policía de Río Negro y La Pampa, ambas fiscalías, y ya están en el lugar buzos de Prefectura Naval, Bomberos de Catriel y 25 de Mayo y Protección Civil de La Pampa.

Franco Sánchez, ahijado de Moisés Durán, explicó que los pedidos familiares fueron “desde la desesperación”, pero que no se trató de “una queja”, sino que se generó una discusión sobre los tiempos y puntualmente los lugares adonde focalizaron la búsqueda.

“Cómo el viento apuntaba al noreste, se intensificó la búsqueda en esa zona, y dejaron en segundo plano la parte de Río Negro, vimos que se rastrilló poco. Toda esa zona en la que no hay puestos ni pozos petroleros”, explicó el joven de 21 años.

En ese sentido aseguró que sobre la costa pampeana hay tres o cuatro lanchas, mientras que en el resto de las zonas hay una en cada sector. “Fue todo muy rápido y trabajan todos con mucho esfuerzo, el planteo es en cuanto a los tiempos que demoran en usar las herramientas que están a disposición”, agregó Franco.

“¿Por qué no se usó el avión desde el primer día”, se preguntó el joven. “Sabían q había buzos, entonces, por qué no los usaron el mismo día?”, insistió. “El jueves, viernes y sábado no hubo viento ni oleaje, ¿por qué no fueron ese día?”, reiteró.

“Los primeros días estábamos con esperanzas, pero se fueron derrumbando de a poco, sobre todo el jueves, cuando nos dijeron que no se esperan resultados favorables”, relató angustiado. “Estamos esperando lo malo, y si aparece lo bueno, nos vamos a sorprender”, reflexionó.

“Son diferencias que tuvimos desde la desesperación, pero entendemos que ellos son las personas capacitadas”, expresó, pero aseguró que “se valora muchísimo lo que hacen, ellos arrancan desde las 5 de la madrugada, paran media hora a comer y siguen. Después se van a su casa al anochecer, duermen y vuelven al día siguiente, son muchas horas que vienen trabajando todos los días desde hace una semana, hacen un trabajo enorme y lo agradecemos mucho”, manifestó.