Piden justicia por un perro que fue asesinado a escopetazos en Roca

Fernando Rodriguez, dueño del perro presentará hoy una querella penal y pide que la justicia condene al responsable de este hecho. El episodio ocurrió en Roca hace dos semanas y asegura que a su mascota, de raza American Bully, la mataron de tres tiros en la cabeza. Por este motivo convoca a una manifestación frente al poder judicial de la ciudad, a partir de las 11.

"Yo estaba hablando por teléfono en mi casa y escuché varios disparos seguidos y lo primero que me imaginé es que le estaban robando al vecino. Nunca pensé que algo le había pasado a Tauro, porque minutos antes le había dado de comer", detalló Rodriguez, propietario del perro.

El hecho ocurrió hace exactamente 15 días, en una chacra ubicada en calle Primeros Pobladores al 2.951. La muerte de la mascota conmocionó a toda la familia y por este motivo y a pesar del dolor Fernando decidió realizar la denuncia en la comisaria N° 48 de Mosconi y ante el Poder Judicial de Roca.

"Cuando salgo a ver que había pasado, vi a dos vecinos que iban caminando cerca del arroyo que está cerca de casa y les pregunté si estaban bien, pero no me respondieron ni me miraron. Luego veo que le entregan un arma a la dueña de la propiedad lindante a mi casa, y es esta persona la que minutos después me dice que mis perros estaban peleando y que uno de ellos estaba tirado en el agua", relató con angustia.

Rodriguez junto a su representante legal Martín Damborearena decidieron judicializar el caso con el principal propósito de que esto no vuelva a ocurrir. "Le hicimos la necropsia y el veterinario nos confirmó que recibió tres tiros detrás de la oreja derecha que fueron ejecutados a menos de un metro de distancia, es decir lo fusilaron. Esto no puede quedar en la nada. Mucha gente ha pasado por esto y no lo denuncia por miedo a las represalias, pero yo quiero que la justicia dé una condena ejemplificadora, para marcar un precedente", resaltó el denunciante.