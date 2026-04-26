Una fundación busca padrinos para implementar la natación escolar en Bariloche

«¿Sabías que en la ciudad de los lagos, cientos de chicos y chicas nunca tuvieron la oportunidad de aprender a nadar? Saber nadar es un derecho. Es seguridad, es salud y, sobre todo, es la alegría de descubrir un mundo nuevo». Así definen desde la Fundación Gente Nueva el lanzamiento de la campaña de padrinazgo que tiene el desafío de que 350 estudiantes de las escuelas de Bariloche aprendan a nadar.

«En el mes de los padrinos y las madrinas, invitamos a la comunidad a ejercer ese rol de una manera transformadora: apadrinando el aprendizaje de un niño, ayudando a que los niños tengan su primera experiencia acuática«, explicó Federico Ingaramo, presidente de la Fundación Gente Nueva.

El proyecto, que comenzó en abril y continuará a lo largo del año, está destinado a 350 niños (desde los 45 días hasta los 10 años) que asisten a cuatro instituciones educativas: Jardín Arco Iris, Escuela Infantil Mundo Nuevo, Escuela Primaria Vida y Escuela Primaria Virgen Misionera. «En una ciudad como Bariloche, con las bellezas de sus espejos de agua la idea es que puedan disfrutar, pero con seguridad. Si bien lanzamos la campaña en abril, el mes de los padrinos, la idea es que dure todo el año. Necesitamos de la ayuda de los vecinos de Bariloche para que nos permitan sostener el proyecto y que continúe todo el año», acotó Ingaramo.

La experiencia en una pileta semiolímpica está orientada a los niños de jardín de infantes y del nivel primario ya que los adolescentes están abocados a actividades de montaña y en el parque nacional Nahuel Huapi.

Las clases comenzaron en abril. Foto: gentileza

Advirtió que cualquier ayuda sirve, con aportes voluntarios «de 5.000 pesos para arriba». «No hay un tope y todo ayuda aunque sabemos que es un momento complicado para muchas familias», dijo.

La Fundación Gente Nueva es una organización que gestiona 11 escuelas públicas gratuitas de gestión social de distintos niveles y modalidades. Trabaja en 10 barrios populares de Bariloche desde hace 40 años. «Estamos abocados a la educación, al acceso al hábitat y la tierra urbana. Trabajamos en cultura y en seguridad alimentaria a través de los 11 comedores escolares y comunitarios que brindan 2000 prestaciones alimentarias por día», resumió.

La organización recibe un aporte estatal que está destinado al pago de los salarios, pero los insumos, el mantenimiento de los edificios y los proyectos corren por cuenta de la gestión. «En el caso del proyecto de natación escolar, pedimos colaboración y queremos hacer parte a la comunidad de Bariloche. La idea es que nuestros chicos tengan acceso a nadar», comentó.