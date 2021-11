Piden prisión efectiva para Sergio Vázquez por atropellar y matar a un joven en Bariloche

En una audiencia encabezada por los jueces del Tribunal de Impugnación Provincial, el abogado querellante Raúl Ochoa pidió que Sergio Vázquez cumpla su condena en un establecimiento penal -y no en su casa-, por atropellar y generar la muerte del joven Lucas Caro, el 27 de febrero pasado en la avenida Bustillo. A comienzos de septiembre, Vázquez fue condenado a cinco años de prisión y a 10 años de inhabilitación para conducir.

Ochoa sorprendió con otra solicitud. “No aceptamos que cumpla la pena en los cómodos sillones de su casa. Se llevó la vida de un joven de 17 años. Si se entiende que Vázquez tiene derecho a permanecer con prisión domiciliaria, pedimos que se lo ponga en libertad para aguardar la firmeza de la pena y luego, la cumpla. Esa es la petición”, dijo.

La fiscal Betiana Cendon adhirió al pedido de prisión efectiva. “Los testigos que vieron el vehículo conducido por Vazquez esa noche dan cuenta de una forma de conducir exaltada, con exceso de velocidad. Dicen que venía pasando vehículos y uno de los testigos dijo que alguien iba a morir esa noche”, expuso y, recordó que “en solo 4 minutos, llegó del kilómetro 12 al 8. En 4 minutos, mató a lucas, retomó la ruta y se fue. Fue a su casa y dejó, como si nada, el auto afuera”.

Cendón insistió: “Pedimos que Vázquez ejecute el resto de prisión no en su casa. Hoy, recibe visitas, sigue trabajando. No cumple con los lineamientos básicos de cualquier persona. El señor debe estar privado de la libertad. Y no en su casa sino en un establecimiento de ejecución penal como corresponde a una persona que dio muerte a un niño de 17 años”.

“Hablan de tratados internacionales -dijo Ochoa, minutos después- pero, ¿y el el derecho a la vida? Hablamos de la vida que quitó el señor Vazquez injustificadamente. La defensa no puede explicar por qué invadió la banquina. Y no se ha ocupado de rebatir todos los argumentos que podrían justificar una disminución de la pena”.

Por otro lado, el abogado defensor Juan Pablo Álvarez Guerrero solicitó la libertad de Vázquez y la reducción de la pena por considerarla excesiva. Recordó que accedió al beneficio de la prisión domiciliaria tras un acuerdo con la fiscalía. “Por el principio de inocencia y porque en Bariloche, este caso tenía una enorme repercusión mediática. La defensa y la fiscalía hicieron un acuerdo para que Vázquez permaneciera preso en su domicilio durante el proceso”.

Mencionó que, en su momento, el juez Héctor Leguizamon Pondal consideró que “no había motivos para cambiar la situación de Vázquez”. “Mi defendido -acotó- debería estar en libertad hasta que haya una sentencia firme. Han pasado 9 meses y no hubo un solo atisbo de fuga. Entonces, no hay motivos para cambiar la situación en este momento”.

Durante la audiencia que se extendió por más de dos horas, los padres de Lucas Caro también tomaron la palabra. “Como familia, se nos denigró. Solo exigimos justicia y que esta persona pague por lo que hizo. Arrebató la vida de un nene. Como padres es lo único que vamos a seguir pidiendo. Tengan en cuenta que se fue una criatura. Un nene que tenía un futuro grande. Muchas cosas por hacer, por vivir. Y ¿por qué? Por una imprudencia”, dijo Luis Caro, el padre.

La madre solo atinó a decir: “Solo queremos que Sergio Vázquez pague por lo que hizo. Él, en unos años, va a salir; a nuestro hijo, no lo vamos a tener más”.

En los próximos 20 días hábiles, el tribunal, integrado por los jueces Rita Custet Llambí, Miguel Ángel Cardella y Adrián Zimmermann, definirá la situación de Vázquez.