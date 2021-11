Piden prisión perpetua para los dos condenados por el homicidio del policía en Cutral Co

La fiscalía y la querella particular solicitaron hoy la prisión perpetua para los dos condenados por el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela. La defensa pidió que se declare la inconstitucionalidad de esa pena. Mañana el juez Federico Sommer dará a conocer su decisión.

El crimen del policía Luis Gabriel Nahuelcar Varela ocurrió el 1 de enero de 2020 en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co. Hoy se realizó la audiencia de cesura a la que asistieron los dos condenados: Elio Mauricio «Jote» Díaz y Elías «Chicharra» Campos, como autor y coautor de homicidio agravado del policía.

Los otros tres involucrados, asistidos por el Ministerio Público de la Defensa a través de Diego Simonelli y Vanessa Macedo Font, fueron declarados responsables por el delito de atentado a la autoridad doblemente agravado cuya escala penal es menor. Arribaron a un acuerdo.

José Luis Espinoza recibió un año, 10 meses y 15 días de prisión efectiva, Miguel Ángel Díaz un año, cuatro meses y 15 días. Para el caso del primero como fue detenido y acusado en la causa el 5 de enero de 2020, ya cumplió la pena y quedó en libertad. Para Díaz la situación es similar. En tanto, José Adrián Culliqueo recibió un año y seis meses de prisión efectiva porque se le unificó a otra pena anterior y sigue detenido.

En la audiencia de hoy, el fiscal jefe Agustín García y el querellante particular, Alejandro Casas, solicitaron prisión perpetua. El defensor particular Gustavo Palmieri pidió que esa pena sea declarada inconstitucional. Pasada las 13, el juez Sommer les dio la oportunidad a los imputados de ejercer el derecho a tener la última palabra, pero decidieron no hablar. Mañana, a las 9, se reanudará la audiencia y se conocerá la decisión del magistrado.

El juicio por el homicidio del policía Nahuelcar que pertenecía al Servicio Especial Motorizado -SEM- fue por jurado popular y comenzó el 27 de septiembre hasta el 6 de octubre. En aquella oportunidad, los ciudadanos resolvieron condenar a dos de los cinco imputados como coautores del homicidio agravado, por ser con un arma de fuego y por la condición de funcionario público, mientras que a los otros tres acusados lo hicieron por atentado y resistencia contra la autoridad. El jurado popular absolvió a un sexto acusado.

En las audiencias se escucharon los testimonios de los policías que estuvieron ese día, de los especialistas, incluido el perito Enrique Prueger, los vecinos y también la madre del uniformado. En el juicio se determinó que quien disparó la escopeta calibre 22 y que dio en la nuca del policía Nahuelcar fue Elio Mauricio Díaz, mientras que Elías Campos colaboró y por esta razón fue declarado coautor del homicidio agravado.

La policía había sido convocada al lugar -Buta Ranquil y Zapala- por un incendio que se había desatado en una vivienda en construcción la mañana del 1 de enero de 2020. Los motoristas acompañaban al camión de los bomberos voluntarios de Cutral Co.

Antes, hubo disturbios y cuando arribaron los efectivos el grupo de los acusados arremetió con piedras y palos. Hasta que Díaz efectuó el disparo desde un paredón que atravesó el casco de Nahuelcar y se alojó en la nuca, lo que le provocó la muerte cerebral en la esquina de Zapala y 9 de Julio.