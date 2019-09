Pidieron activar las causas por cuatro personas desaparecidas en Roca

Por segunda vez, los familiares de las cuatro personas desaparecidas en la ciudad en los últimos años, se unieron para exigir la activación de las causas y la búsqueda por parte de la Justicia.

La movilización comenzó a tomar forma pasada las 9:30 frente al edificio de tribunales. Hasta allí llegaron familiares, amigos y vecinos de Luis Sosa, Magdalena Curaqueo, desaparecidos a principios de este año, Carlos Painevil (2012) y Marcos Herrera (2015).

Los familiares denunciaron “abandono” por parte del Estado y del Poder Judicial. Además pidieron que el gobierno provincial destine fondos para la compra de un georadar y exigen la creación de una división de búsqueda de personas, capacitación del personal y recursos suficientes para que la Justicia actué en estos casos.

Foto Gonzalo Maldonado

Distintos partidos políticos y organizaciones sociales acompañaron la protesta frente al edificio de tribunales -ubicado en calle San Luis casi avenida Roca- que permaneció con un sistema de seguridad para evitar el ingreso de los manifestantes.

Una protesta similar realizaron en 11 de marzo, sin embargo sostienen que al día de la fecha ninguna de las búsquedas avanzó. Las nietas de Luis Sosa, el hombre de 78 años que salió a cobrar su jubilación y no regresó, aseguraron que desde fiscalía le respondieron que no pueden trabajar porque no hay presupuesto.