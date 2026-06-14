Bitcoin, propiedades y deudas no bancarias: así evolucionó el patrimonio de Adorni en sus declaraciones juradas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es el centro de un profundo escándalo político tras el escrutinio de sus múltiples declaraciones juradas. Acorralado por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario intentó justificar un crecimiento exponencial de sus bienes mediante una catarata de rectificaciones contables que sacaron a la luz cientos de miles de dólares en criptomonedas nunca antes declaradas al fisco, compras de propiedades millonarias financiadas con llamativos préstamos privados de jubiladas y mujeres policías, viajes de lujo en el país y en el exterior, y remodelaciones de viviendas abonadas íntegramente en efectivo y sin ningún tipo de facturación.

Al asumir su primer cargo en el Estado el 10 de diciembre de 2023, el vocero presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada Inicial o de Alta exponiendo un patrimonio austero de 25,7 millones de pesos.

En esa foto financiera de ingreso, declaró ser dueño del 50% de un departamento de 115 metros cuadrados en la calle Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco, adquirido a principios de 2014 con ingresos propios, y de un departamento en la Calle 50 de La Plata de 107 metros cuadrados, recibido como «donación» en junio de 2016.

Además, informó un vehículo Renault Captur 2019 comprado en 2021, 10.600 dólares de ahorro en el país que insólitamente fechó con ingreso en 1969, 10 millones de pesos en un fondo común de inversión, depósitos en el exterior por 8,2 millones de pesos y 412.000 pesos en efectivo y cuentas locales.

Sin embargo, el contraste con su última presentación oficial es absoluto. En la declaración jurada correspondiente a 2025, entregada el último miércoles por la noche, su patrimonio trepó estrepitosamente a 944,5 millones de pesos al cierre del año.

En este documento, blanqueó la tenencia de billetes norteamericanos producto de la «venta de activos» digitales, incorporó lujosas propiedades en un country de la provincia de Buenos Aires y en el cotizado barrio porteño de Caballito, y expuso un pasivo total de 317,3 millones de pesos conformado casi en su totalidad por astronómicas deudas en dólares con acreedores privados, amigos y la propia Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La cronología del salto patrimonial de Manuel Adorni

El recorrido de este desorden contable comenzó en noviembre de 2024, cuando Adorni presentó con retraso su declaración Anual 2023. Allí expuso una primera inconsistencia al informar un patrimonio inicial de solo 11,6 millones de pesos, que al cierre de ese año dio su primer salto a 61 millones. Ese crecimiento lo justificó informando ingresos anuales por 3,7 millones de pesos y el ingreso de 42.500 dólares prestados por su madre, Silvia Pais, y su abuela, Norma Zuccolo. Además, declaró 8.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos, que luego ajustó a 6.220 dólares.

Sin embargo, el 10 de junio envió a la Oficina Anticorrupción una Rectificativa 1 del 2023, donde su patrimonio a principios de año pasó mágicamente a casi 131 millones de pesos, y luego en diciembre lo volvió a actualizar a 515,5 millones.

Para fundamentar el salto, consignó al inicio del año 565.000 dólares por «venta de activos» que antes no existían. Esos dólares corresponderían a los 500.000 dólares que, según relató en televisión, ganó invirtiendo 200.000 dólares iniciales en Bitcoin entre 2014 y 2018, fondos que mantenía en un pendrive encontrado en el departamento de su padre fallecido en 2002 y que jamás declaró a la AFIP.

En esta rectificativa sumó otros 619.356 pesos en Bitcoin ingresados en 2021, 2.870.659 pesos en el país, 820.284 pesos en fondos FIMA y ajustó los dólares en Estados Unidos a 8.220. Para finales de 2023, sus dólares en efectivo bajaron a 513.000, pero sumó inversiones en criptomonedas Binance, Lemon y BTC por 11,8 millones de pesos.

La maniobra se repitió con el período 2024. El 4 de agosto presentó la Rectificativa 1 del 2024 declarando un patrimonio inicial de 61 millones y un cierre de 107,8 millones, agregando la compra en marzo de un Jeep Compass Sport 2.4 modelo 2021, manteniendo los 42.500 dólares de sus familiares y omitiendo una nueva vivienda. Pero en la Rectificativa 2 del 2024, presentada también el 10 de junio, su patrimonio arrancó en 515,5 millones y cerró en 662,6 millones de pesos.

En esta tercera presentación del mismo año finalmente blanqueó la compra del 50% de una casa en el country Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, valuando su parte en 157 millones de pesos. La propiedad costó 120.000 dólares, pero Adorni pagó solo 20.000 dólares en efectivo y financió los 100.000 restantes a través de un préstamo no bancario otorgado por Graciela Isabel Molina de Cancio (85.000 dólares, declarados como 43,8 millones de pesos) y Victoria Cancio (15.000 dólares, declarados como 7,7 millones de pesos), ambas mujeres vinculadas a la Policía Federal.

A esto se le suman las reformas a la casa abonadas por 245.000 dólares en efectivo y sin facturas, según la confesión judicial del contratista Matías Tabar. Para el final de 2024, los dólares en su poder cayeron a US$388.961, las inversiones cripto desaparecieron y sumó una deuda fiscal con ARCA por 7,1 millones de pesos.

Finalmente, la declaración de 2025 cerró con los mencionados 944,5 millones de pesos. Los dólares por la «venta de activos» pasaron de 388.961 a principios de año a 209.961 al cierre, manteniendo los 6.220 en Estados Unidos y sumando efectivo y billeteras virtuales hasta alcanzar 310 millones de pesos líquidos.

En este documento sumó el 50% de un lujoso departamento en la calle Miró al 500, en Caballito, adquirido el 24 de noviembre de 2025 por 230.000 dólares y valuado fiscalmente en 255,8 millones de pesos. Nuevamente, la compra se hizo con «ingresos propios y crédito»: puso 30.000 dólares en efectivo y se endeudó por 200.000 dólares mediante una hipoteca privada sin intereses a dos años con las propias vendedoras, las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En paralelo, su inmueble de Parque Chacabuco apareció a la venta bajo la modalidad «dueño vende directo» por 289.990 dólares, mientras que el departamento de La Plata sufrió una insólita mutación: pasó de figurar como «donación familiar» de 105 metros cuadrados a reportarse como adquirido con «ingresos propios» y tener solo 55 metros cuadrados, valuado en casi 100 millones de pesos.

El cierre contable expone deudas monumentales: los 34,2 millones de pesos a su madre y abuela, el saldo restante a las mujeres policías (30,3 millones a Molina y 5,3 millones a Cancio), la hipoteca de Caballito (71,2 millones a Viegas y 71,2 millones a Sbabo correspondientes a su mitad de la deuda), una deuda de palabra por refacciones valuada en 60.000 dólares con sus amigos Pablo Feijoó y Leandro Miano (46,3 millones de pesos a cada uno), y un pasivo actualizado con ARCA por 12,2 millones de pesos, que podría incrementarse severamente tras admitir públicamente haber operado ingresos de medio millón de dólares por fuera del sistema tributario formal.