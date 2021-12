Pinta será citado a declarar este lunes por encubrimiento en la causa de abuso sexual

La fiscal de Bahía Blanca, Marina Lara convocó al palista Néstor Pinta a prestar declaración como “responsable del delito de encubrimiento de abuso sexual gravemente ultrajante” contra dos mujeres adolescentes de Carmen de Patagones.

La convocatoria judicial es para este lunes en la dependencia bahiense de la Unidad Fiscal de Juicio N° 14, a cargo de Lara, que determinó esta semana la citación de Pinta.

La misma fue informada por Fernanda Petersen, representante de Victoria Carrión, una de las víctimas denunciantes.

La letrada recuerda que la causa se origina en la presentación penal de Carrión, a la cual, después se sumó otra víctima, por “hechos de abuso sexual cometidos por Aldo Pinta” pero, “a raíz de su muerte”, se debe “determinar la responsabilidad penal de Néstor Piri Pinti, quien se desempeñaba como Director de Deportes del Municipio de Carmen de Patagones, y a cargo de la escuela Municipal de Canotaje”.

Petersen precisa que la acusación fue realizada en el 2020, y «más de un año después», la fiscalía “llama en calidad de imputado” por el delito de encubrimiento.

En el expediente se detallan que los abusos denunciados fueron cometidos por Aldo Pinta, en el contexto de los entrenamientos a cargo de su hijo Néstor en la escuela de canotaje de Patagones, entre 2015 y 2016.

Aldo había sido convocado por la Justicia pero, horas antes de presentarse, se suicidó y la acción penal quedó prescripta. Así, la investigación se direccionó a su hijo Néstor Pinta, que Carrión lo señala como encubridor por su cercanía con lo ocurrido en el mismo domicilio.

“Saber que él estaba afuera y permitía que esto pasara aún hoy me duele y me entristece. No tengo dudas de que su padre no hubiese abusado sin la complicidad de Néstor. Él era la figura, era todo, nos metía en la cabeza que eran masajes. ‘Papá te va a hacer masajes y te va a sacar las tensiones’, nos decía”, recordaba recientemente la víctima.