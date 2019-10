Plottier va contra la Legislatura en defensa a los controles de Gendarmería

En Plottier reafirmaron su voluntad de que Gendarmería opere en la localidad con una declaración de interés municipal que surgió en respuesta al rechazo aprobado por la Legislatura. Los controles viales y de identificación de personas comenzarán la próxima semana.

El miércoles, los diputados provinciales aprobaron una declaración en rechazo a la llegada de Gendarmería a la región y "al intento del intendente Andrés Peressini de utilizar una fuerza de seguridad de naturaleza militar para el control e identificación de personas".

La novedad cayó mal en Plottier, que contestó con su órgano legislativo, el Concejo Deliberante, a través de un rechazo al rechazo provincial. "No es que la Policía o Provincia no esté presente sino que falta gente y, ante esto, tenemos que colaborar y buscar soluciones y fue una decisión muy acertada del intendente", argumentó la presidenta del organismo, Edith Cárcamo.

Por su parte, Peressini aseguró que tiene el apoyo de los vecinos para avanzar con la iniciativa y volvió a resaltar que el convenio con Gendarmería fue firmado en enero del 2016 por el incremento de la criminalidad y no surgió como respuesta a los reclamos sociales después del femicido de Laura "Cielo" López, cuyo cuerpo fue hallado el 15 de septiembre.

Además, el intendente contó en declaraciones radiales que le solicitaron datos sobre alquileres para que los gendarmes duerman en la localidad mientras se desarrollan los procedimientos.

La llegada de Gendarmería a la región tiene diferentes aristas. En Cutral Co ya está actuando en respuesta a una demanda de vecinos que cortaron la ruta luego del crimen Luciano, de un niño de 8 años. Antes, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió enviar gendarmes para proteger los yacimientos de Vaca Muerta, medida que aun no se realizó y que fue rechazada por la Provincia.

En el caso de Plottier, el anuncio generó un rechazo inmediato que se cristalizó en la votación de la Legislatura -que no acompañaron el PRO y la UCR-. Eduardo Fuentes (FN) resaltó que no son casuales los reiterados intentos de militarizar la zona con tareas que no forman parte de las funciones de la fuerza de seguridad federal. Además, Maximiliano Caparroz del MPN consideró que la medida es un avasallamiento de los derechos de la Provincia.

Carolina Rambeaud (PRO) respondió que el pronunciamiento está “a contramano de lo que pide y reclama la población de Neuquén” y cuestionó el posicionamiento del oficialismo al recordar que el año pasado acordó con el Nación la llegada de Gendarmería para delitos complejos vinculados al narcotráfico y a la trata de personas.

En líneas generales, los diputados consideraron que la actuación de Gendarmería no es la respuesta a los problemas sociales y económicos que se viven en la región.

Las explicaciones de la ministra

La postura del MPN sobre Gendarmería remite a que haya acuerdos con el Gobierno provincial, por lo que se criticó la decisión de Peressini en Plottier y la definición unilateral del Ministerio que dirige Patricia Bullrich de enviar la fuerza a Vaca Muerta, pero sí se aceptó su presencia en Cutral Co.

Vanina Merlo, la ministra de Ciudadanía a cargo de la cartera de Seguridad, Desarrollo Social y Trabajo, aclaró que "la intervención de Gendarmería no fue para destrabar un conflicto" sino para trabajar en la prevención del narcotráfico, que es un delito federal.

"Es una pata de toda la mesa que se va a ser en Cutral Co. También se hizo un fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y, a su vez, se pautó una mesa de trabajo de políticas públicas sociales", agregó.

En este sentido, distinguió la situación de Plottier porque "no tiene que ver con la militarización de la ciudad sino que es un trabajo conjunto con las fuerzas provinciales, principalmente en ruta 22, que es jurisdicción nacional".