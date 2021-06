Polémica entre Gennuso y Nación por tierras de una comunidad mapuche

“Hay que preguntarle al municipio de Bariloche si las tierras que se otorgan quedan dentro del ejido urbano”. De esta forma, el intendente Gustavo Gennuso cuestionó el accionar del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

En abril, el organismo que conduce Magdalena Odarda publicó una resolución en la que se reconoce la ocupación “actual, tradicional y pública” de la comunidad mapuche José Celestino Quijada en unas 300 hectáreas de la ladera sur del cerro Otto.

“Si usted quiere construir y concurre a Obras Particulares, hay una planificación urbana. Cuando un organismo se mete en esa planificación, por lo menos, tiene la obligación de preguntarle al tutor de esa planificación: ‘Vamos a otorgar 300 y pico de hectáreas en la ladera del cerro Otto: ¿cómo incide eso en la dinámica de la ciudad?, ¿impacta de alguna manera?’”, manifestó Gennuso, en su programa de radio “El intendente responde”.

“Es de sentido común -insistió el intendente-, y no es ir contra ninguna ley. Hay que estar en la mesa de consultas porque para nosotros es primordial tener opinión en estos casos”.

Ante estas declaraciones, el abogado de la comunidad mapuche, Matías Schraer, fue contundente: “El intendente se confunde o está mal asesorado”.

El juez federal Gustavo Zapata hizo lugar a un pedido de la comunidad y ordenó medidas cautelares para que se paralicen las obras de Arelauquen Golf & Country Club S.A. Foto: gentileza

Manifestó que, en primer lugar, “el lote que, según Gennuso, es municipal, el 21 de abril de 1977 el municipio de Bariloche se lo cedió al Ejército que toma ese bien y lo incorpora a su inventario en Bariloche. Le pone el nombre Campo de Guarnición”.

“El municipio no tiene nada más que ver. No tiene legitimación activa para pedir al Inai algo que no le corresponde”, señaló el abogado.

En abril, el Inai reconoció la ocupación de la comunidad mapuche José Celestino Quijada en unas 300 hectáreas de la ladera sur del cerro Otto. Foto: gentileza

Contó también que, en dos oportunidades, el Ejército inició una demanda a la comunidad Celestino Quijada para recuperar ese lote. “Si el Ejército lo intenta recuperar es muestra cabal de que es del Ejército”, agregó.

Schraer definió como “otro error del intendente” la concepción sobre el Inai: “Este organismo no otorga territorio; solamente reconoce la ocupación tradicional sobre un territorio. La carpeta técnica que hace el Inai es un relevamiento técnico jurídico y catastral. No es ni mensura ni titulo de propiedad. Sí es un instrumento de prueba del estado nacional que reconoce un derecho sobre un territorio”.

En este sentido, Schraer recordó que días atrás el juez federal Gustavo Zapata hizo lugar a un pedido de la comunidad y ordenó medidas cautelares para que se paralicen las obras que Arelauquen Golf & Country Club S.A. lleva a cabo sobre ese territorio.

“Lo mismo nos pasó con la comunidad Buenuleo. Este bien que está dentro del inventario de bienes del Ejército figura también en ABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), un organismo que administra bienes del estado nacional”, expresó.

Y continuó: “Si fuesen tierras del municipio, Zapata nos hubiera denegado la medida cautelar. De hecho, en septiembre del año pasado, el intendente llamó a una reunión a la comunidad Quijada, de la que participé, en que le ofreció ayuda para hacer un camino en ese territorio. Nunca dijo que eso era de la municipalidad. ¿Por qué ahí sí y ahora no?”.