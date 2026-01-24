A los tiros en plena tarde de Neuquén: bandas se volvieron a enfrentar en el oeste y terminaron demorados

Uno de los vehículos fue interceptado en el barrio Hipódromo y quedó a disposición de la Justicia.

Un enfrentamiento armado entre bandas derivó en un amplio operativo policial en el barrio Z-1 de la ciudad de Neuquén. El procedimiento incluyó allanamientos, el secuestro de vehículos, municiones y varias personas demoradas. El comisario Mario Galeano confirmó además que los mismos grupos protagonizaron otro cruce armado en un sector cercano del oeste.

Disparos a plena luz del día en el oeste de Neuquén: qué pasó

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Galeano, coordinador operativo de la zona norte, explicó que la causa podría abrir nuevas líneas investigativas.

“Se van a hacer ramificaciones en otras investigaciones en comisarías cercanas”, indicó, al precisar que los vehículos secuestrados (una Renault Duster y un Fiat Sienna) fueron vinculados a hechos recientes de «abusos de armas de fuego» en jurisdicción de la comisaría 16 y la comisaría 12.

El jefe policial señaló que “son familias conocidas en el ambiente delictivo” y sostuvo que se podría avanzar en imputaciones por abuso de armas.

Violento enfrentamiento armado de Neuquén terminó con allanamientos

El episodio ocurrió este viernes cerca de las 14, en inmediaciones de las calles Los Patos y Choroy. Entonces, un efectivo que cumplía una consigna policial alertó sobre un disturbio con personas armadas que se movilizaban en una Renault Duster color gris. Casi al mismo tiempo, vecinos se comunicaron con la Comisaría 18 y denunciaron haber escuchado disparos.

Inmediatamente, la Policía envió móviles que iniciaron un seguimiento a la Renault Duster, pero el vehículo ingresó a una vivienda ubicada a pocas cuadras. Allí, tres mujeres fueron demoradas cuando intentaban retirarse del lugar.

Minutos más tarde, personal policial interceptó un Fiat Siena gris en el barrio Hipódromo. El vehículo era ocupado por un hombre mayor de edad, una mujer y un adolescente, señalados por testigos como partícipes del enfrentamiento.

Horas después, la Fiscalía de Actuación Genérica autorizó un allanamiento en la casa donde se había refugiado la camioneta Duster. El procedimiento permitió el secuestro del vehículo, elementos de interés para la causa y “aproximadamente 20 municiones de calibre 22 milímetros”, detalló Galeano.

En el operativo también intervino la División Antinarcóticos, que incautó una planta de cannabis sativa en el mismo domicilio. Galeano destacó que durante el operativo se contó con apoyo del área de seguridad metropolitana para garantizar los procedimientos.