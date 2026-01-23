Deshidratado y en medio del campo: encontraron a un hombre de 71 años que se había perdido en Añelo

Un hombre de 71 años, que había desaparecido en Añelo, fue encontrado con signos de deshidratación mientras caminaba a campo traviesa en una zona rural. El operativo policial se activó tras la denuncia de su familia y permitió ubicarlo en un sector cercano a Los Chihuidos Norte.

Cómo fue el operativo que encontró al hombre perdido en Añelo

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría Decima de Añelo, tras una denuncia realizada por su hija, ayer jueves. La mujer alertó que no tenía novedades de su padre y que había sido visto caminando por la Ruta Provincial 1 con dirección a su casa.

A partir de ese aviso, se dispuso un patrullaje preventivo en el sector de Los Chihuidos Norte, donde había sido visto por última vez.

Su hija alertó a la Policía sobre la desaparición del hombre. Foto: Municipalidad de Añelo.

El despliegue incluyó recorridas por caminos rurales y zonas de difícil acceso, ante la posibilidad de que el adulto mayor se encontrara desorientado.

Asistencia al hombre desaparecido en medio del campo de Añelo

Cerca de las 19 de esa misma jornada, la policía logró ubicarlo a unos 55 kilómetros de la Comisión de Fomento de Los Chihuidos. El hombre se desplazaba a pie, en medio de las altas temperaturas registradas durante el día.

Al momento de ser localizado, el hombre presentaba signos evidentes de agotamiento y deshidratación. Allí fue asistido de manera preventiva por los efectivos que participaron del operativo.

Luego de la primera atención, el hombre fue trasladado a su casa, ubicada en el puesto Aguada Las Coñuñas. Desde la fuerza destacaron el rápido accionar policial y el trabajo coordinado para dar con su paradero.