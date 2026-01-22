Allanamientos simultáneos en Centenario dejaron armas, cocaína y cuatro demorados

Un importante operativo policial desarrollado en la ciudad de Centenario arrojó resultados positivos, con el secuestro de armas de fuego, municiones, droga y un vehículo, además de la demora de cuatro personas mayores de edad.

Las diligencias fueron realizadas por personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, con apoyo de efectivos de la comisaría 52, en el marco de una investigación que demandó tareas previas de campo y recolección de información.

Allanamientos simultáneos en tres barrios

Tras avanzar con la investigación, los efectivos concretaron tres allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios Eluney, Toma El Tanque y Saihueque. El despliegue contó con la colaboración de la División Metropolitana y del Consejo de Seguridad de Centenario, en un trabajo coordinado.

Demoras y secuestro de armas

Como resultado de los procedimientos, cuatro personas mayores de edad fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia, sindicadas como presuntos autores de los hechos que motivaron la causa.

Durante los allanamientos se logró el secuestro de armas de fuego y municiones de distintos calibres, además de un vehículo, todos considerados elementos de interés para la investigación judicial en curso.

Intervención de Antinarcóticos

En el operativo también intervino personal del área de Antinarcóticos, que procedió al secuestro de sustancia ilícita. Se trató de envoltorios con clorhidrato de cocaína, hallados durante las requisas en los domicilios allanados.

Asimismo, se incautaron herramientas y otros elementos presuntamente de origen ilícito, que fueron secuestrados en carácter pre-judicial para su posterior análisis.

A disposición de la Justicia

Finalizado el procedimiento, tanto las personas demoradas como todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con las actuaciones para determinar responsabilidades y el alcance de los hechos investigados.