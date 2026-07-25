Abigeato en Cervantes: trabajadores atrapan a presuntos ladrones de animales que entraron en bote a un campo

El rápido accionar de trabajadores que resguardaban la seguridad de un campo pudo desactivar lo que se investiga como presunto delito de abigeato. El hecho ocurrió en Cervantes esta madrugada, pasadas la 1:30, cuando tres sujetos fueron descubiertos en el predio sin autorización y con actitud sospechosa. Una vez retenidos, se dio intervención a la policía, que llegó y direccionó los primeros pasos de la investigación.

La fuerza de seguridad provincial confirmó a Diario RÍO NEGRO que se trata de tres hombres que «utilizaron un bote de fabricación casera» para llegar al lugar.

La situación no es nueva para los encargados del lugar conocido como «Pampa Grande» ubicado al sur del río negro, que ya sufrieron el robo de animales en otras oportunidades y por eso montan la seguridad nocturna. En uno de esos recorridos, dieron con los tres sospechosos mientras bajaban de la embarcación.

Al arribar al lugar, la Policía de Cervantes identificó a los sujetos de 63, 19 y 25 años y les tomó las primeras entrevistas a los trabajadores. Lo más llamativo fue que los intrusos no tenían elementos que pudieran incriminarlos en el momento (cuchillos, armas, cañas, etc.), por lo que no se descarta que pudieran arrojarlos antes de ser atrapados.

Los demoratos tienen 63, 19 y 25 años.

El comisario de la Unidad 22, Dayan Gutiérrez, explicó que «se procedió a su detención, con conocimiento Fiscalía Turno a cargo de la doctora Duca, quien dispuso continúen detenidos por delito de presunto abigeato».

Durante la jornada, además, se realizarán rastrillajes con el fin de dar con elementos que pudieron ser descartados por los sujetos para desligarse del delito.

Abigeato, un flagelo que no da descanso a los productores

El robo de animales es uno de los delitos más denunciados en el Alto Valle, pero su castigo penal parece ser desproporcional al daño que genera en pequeños, medianos y grandes productores.

Un detallado informe de Diario RÍO NEGRO describe que solo 90 sentencias se registraron en los últimos 7 años. Es decir que, entre 2018 y 2025, hubo 57 sobreseimientos y 37 condenas por casos de robo de ganado en Río Negro.

Si a esto se le suma que la pena establecida dependerá de la cantidad de animales robados, implica que las personas que incurren en el delito se ven beneficiadas con la flexibilidad legislativa.

En Argentina el abigeato contempla la prisión de 2 a 6 años para el que se apoderare ilegítimamente de 1 o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales o, en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto.

El ordenamiento fija además una pena 3 a 8 años de prisión si el abigeato fuere de 5 o más cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte.

En este tablero de posibilidades, las consecuencias penales para el robo «hormiga» son leves. Mientras, los campos buscan la forma de robustecer su seguridad de manera autónoma y colaborativa entre los propios productores.