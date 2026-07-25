Demoras en el aeropuerto de Bariloche: la nieve y el hielo complican los vuelos en plenas vacaciones de invierno

Bariloche atraviesa este sábado alertas por nieve y lluvia. Al estar en plena temporada de vacaciones de invierno, el mal tiempo generó complicaciones tanto para el tránsito en las rutas como para las personas con vuelos programados para este 25 de julio.

El detalle de los servicios afectados a y desde Bariloche

La presencia de hielo y nieve afectó las pistas de aterrizaje en el aeropuerto local, por ello se registraron demoras y reprogramaciones de algunos servicios. Por ello acá te detallamos los vuelos afectados según la información brindada en el sitio web Aeropuertos Argentina.

Vuelos demorados desde Bariloche a Buenos Aires:

AR 1663

AR 1689

AR 1667

WJ 3044

WJ 3048

AR 1681

FO 5243

WJ 3052: cancelado

WJ 3046: cancelado

Vuelos complicados desde Buenos Aires a Bariloche