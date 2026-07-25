Demoras en el aeropuerto de Bariloche: la nieve y el hielo complican los vuelos en plenas vacaciones de invierno
Bariloche se encuentra bajo alerta por nieve y lluvia este sábado 25 de julio, lo que provocó complicaciones no solo en los caminos sino también en los vuelos. Mirá el detalle de los servicios afectados.
Bariloche atraviesa este sábado alertas por nieve y lluvia. Al estar en plena temporada de vacaciones de invierno, el mal tiempo generó complicaciones tanto para el tránsito en las rutas como para las personas con vuelos programados para este 25 de julio.
El detalle de los servicios afectados a y desde Bariloche
La presencia de hielo y nieve afectó las pistas de aterrizaje en el aeropuerto local, por ello se registraron demoras y reprogramaciones de algunos servicios. Por ello acá te detallamos los vuelos afectados según la información brindada en el sitio web Aeropuertos Argentina.
Vuelos demorados desde Bariloche a Buenos Aires:
- AR 1663
- AR 1689
- AR 1667
- WJ 3044
- WJ 3048
- AR 1681
- FO 5243
- WJ 3052: cancelado
- WJ 3046: cancelado
Vuelos complicados desde Buenos Aires a Bariloche
- WJ 3047: demorado
- WJ 3043: cancelado
- WJ 3051: cancelado
- WJ 3041: cancelado
- WJ 3045: cancelado
- FO 5244: cancelado
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