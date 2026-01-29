Reforma laboral: el Gobierno evalúa modificar un artículo clave de Ganancias para garantizar votos 

La «mesa chica» del gobierno de Javier Milei activó una nueva etapa de negociaciones políticas. Ante la resistencia de los gobernadores denominados «aliados», el oficialismo evalúa modificar la letra chica del capítulo fiscal de la Ley de Modernización Laboral para evitar que las provincias pierdan recursos y así garantizar su aprobación en el Congreso.

Si bien el proyecto ya tiene dictamen en el Senado, el nudo del conflicto pasa por el impacto económico de la medida. Sin el visto bueno de los mandatarios provinciales —que controlan bancas clave tanto en la Cámara Alta como en Diputados—, La Libertad Avanza no tiene los números asegurados para la sanción.

El punto de conflicto: el «0,15%»

La reforma incluye una reducción de alícuotas en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, un incentivo para el sector privado que, sin embargo, tiene un costo fiscal. Según cálculos de la Casa Rosada, la medida restaría un 0,65% del PBI a la recaudación total: Nación absorbería 0,5 puntos, pero el 0,15% restante impactaría directamente en la coparticipación de las provincias.

Según publicó Infobae, es sobre este punto que giran las tratativas. Los gobernadores advierten que sus cajas están «súper estresadas» por la caída de transferencias y la baja recaudación, por lo que rechazan cualquier ley que les quite más fondos.

La estrategia de la «Mesa Política»

Para destrabar la situación, el núcleo duro del Gobierno —integrado por Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni y los ministros Luis Caputo y Patricia Bullrich— definió una hoja de ruta flexible. Fuentes libertarias admiten que podrían ceder en el aspecto fiscal para salvar el corazón de la reforma laboral.

Se barajan dos alternativas concretas para convencer a las provincias:

Compensación: armar un esquema que reintegre a los distritos la caída de recursos.

Cobertura temporal (la más probable): que Nación asuma el costo fiscal de la medida durante los primeros años, postergando el impacto en las cuentas provinciales recién para 2027.

La agenda de rosca política está a pleno. La mesa chica tiene previstas reuniones clave este miércoles y el próximo 4 de febrero para afinar la estrategia. El objetivo de máxima es llegar a una sesión en el Senado hacia el 11 de febrero, pero con los cambios ya cocinados para evitar sorpresas en el recinto.

Con información de Infobae.