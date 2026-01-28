Robo millonario de carne: hicieron un boquete y se llevaron $20 millones de un frigorífico

Un grupo de delincuentes protagonizó un audaz robo durante la madrugada de este martes al ingresar por el techo de un frigorífico y llevarse mercadería por un valor estimado en 20 millones de pesos. El hecho ocurrió en la localidad de Sourigues, partido de Berazategui, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

“Nos arruinaron económicamente”, aseguró Marcela, una de las dueñas del local, aún conmocionada por el golpe.

Robo millonario de carne: Ingresaron por el techo y desactivaron la seguridad

El robo se produjo alrededor de la 1:21 en un frigorífico ubicado sobre Camino General Belgrano al 5500. Según se pudo reconstruir, al menos tres delincuentes ingresaron tras cortar una chapa del techo, mientras otros cómplices aguardaban afuera en una camioneta y un automóvil.

Una vez dentro, los ladrones revisaron las oficinas, desconectaron la alarma y el DVR de las cámaras de seguridad, y luego se dirigieron a las cámaras frigoríficas, la heladera principal y la góndola de atención al público.

#Berazategui HICIERON UN BOQUETE EN UN FRIGORÍFICO, DESCONECTARON LAS CÁMARAS Y ESTUVIERON MÁS DE TRES HORAS VACIANDO LAS HELADERAS: ROBARON MÁS DE 20 MILLONES DE PESOS EN CARNE



Los delincuentes se alzaron con toda la carne que había sido descargada el día previo, lo que hace sospechar a las víctimas que contaban con información previa sobre la mercadería disponible y el funcionamiento interno del comercio.

“Creemos que sabían exactamente lo que había y dónde buscar”, señaló Marcela. En las imágenes de seguridad se observa incluso a uno de los asaltantes con el rostro descubierto, cargando carne en el baúl de un Chevrolet Corsa utilizado para la fuga.

Robo millonario de carne: “Nuestros empleados son de total confianza”

La propietaria descartó cualquier complicidad interna y remarcó que los empleados del frigorífico son personas de absoluta confianza. “Nuestros empleados son personas en quienes confiamos ciento por ciento”, afirmó, y subrayó que del local dependen diez familias.

Además, explicó que el ataque se produjo mientras llovía, lo que facilitó que los ruidos del boquete pasaran inadvertidos. Los delincuentes habrían utilizado una escalera para acceder al techo desde un descampado lindero.

Marcela confirmó que la mercadería robada no estaba asegurada y que los ladrones solo se llevaron la carne, dejando computadoras, balanzas y otros equipos de valor. Aun así, el perjuicio económico es enorme.

“Tenemos todas las medidas de seguridad y ya no sabemos qué hacer. Para nosotros es terrible, una pérdida enorme”, lamentó.

Tras descubrir el boquete, se dio aviso al 911, pero según relató la dueña, la Policía llegó cerca de dos horas después. “La Policía vino a las 3 de la mañana, estuvieron unos 20 minutos y se fueron”, dijo, disconforme con la respuesta inicial.

La investigación quedó a cargo de la DDI de Berazategui, que analiza las imágenes de las cámaras para identificar a los responsables.

Robo millonario de carne: preocupación por la inseguridad en la zona

Vecinos y comerciantes del barrio expresaron su malestar por la situación de inseguridad. En la misma cuadra, días atrás, una mujer de 72 años fue asaltada en su vivienda por delincuentes encapuchados que la maniataron y le robaron dinero y objetos de valor.

El frigorífico, que abrió sus puertas en agosto, logró reponerse parcialmente gracias a la ayuda de proveedores, lo que permitió continuar con la actividad.

Robo millonario de carne: sospechan que la carne ya estaba vendida

Por la magnitud del robo, la propietaria considera que la mercadería robada fue vendida de antemano. “Trasladar y almacenar esa cantidad de carne sin perder la cadena de frío es prácticamente imposible”, explicó.

“Todo el esfuerzo que hacemos para sostener un negocio en la situación del país y darle trabajo a diez familias cuesta muchísimo. Esto fue un golpe muy duro”, concluyó.