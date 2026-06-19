Allanamientos en el Parque Industrial de Neuquén: hubo tres demorados y el secuestro de armas

Como parte de una investigación penal por el delito de abuso de armas, personal de la Policía de Neuquén desplegó este viernes por la mañana un importante operativo cerrojo en la zona norte de la capital provincial. Los procedimientos, que incluyeron la irrupción simultánea en cuatro viviendas del sector Parque Industrial, culminaron con la demora de tres personas y el secuestro de elementos de interés para la causa.

De acuerdo con la información oficial recolectada por este medio, las diligencias judiciales fueron ordenadas por la Justicia rionegrina y se ejecutaron en diversos domicilios ubicados estratégicamente en los sectores denominados Loteo Social 34 y Choconcito. Las tareas de campo, que comenzaron en las primeras horas de la jornada, finalizaron exitosamente minutos antes de las 10:00 horas.

El despliegue operativo contó con la coordinación de los efectivos de la Comisaría 20° de Parque Industrial, quienes trabajaron en conjunto con las brigadas de investigaciones de las Comisarías 18° y 20°. Debido a la complejidad de los sectores intervenidos, se requirió además el soporte táctico del personal del Departamento UESPO (Unidad Especial de Servicios Policiales) y de la Dirección de Seguridad Metropolitana para garantizar la seguridad del perímetro.

Como resultado del minucioso registro de los inmuebles, los uniformados lograron incautar un automóvil Peugeot 508 que estaría directamente vinculado al hecho investigado. Asimismo, en una de las propiedades se halló y secuestró un arma de fuego del tipo pistolón con cachas de madera, la cual carecía de marca y numeración visible a simple vista.

Durante las irrupciones, tres hombres mayores de edad resultaron demorados en el lugar tras intentar evadir las directivas policiales. Los sospechosos fueron trasladados de inmediato a la sede policial, donde quedaron alojados a disposición de la magistratura interviniente.

La causa judicial continúa bajo la órbita y rigurosa intervención de la Fiscalía de Actuación Genérica, desde donde se ordenaron las pericias correspondientes sobre el arma de fuego y el vehículo secuestrados para determinar el grado de participación de los demorados en el hecho principal.