Caos en el tránsito de Neuquén por la nieve este miércoles 5: rutas cortados, accidentes y camiones varados

No es un miércoles sencillo sobre las rutas de Neuquén. Se cumplió la alerta por nieve y lluvia y generó caos en el tránsito de los principales accesos de la provincia este 5 de agosto. Reportan vuelcos, despistes y sectores denegados por las condiciones climáticas.

Desde Vialidad Nacional precisaron después de las 19 que, debido a la acumulación de hielo y nieve sobre la calzada, rige un «corte total de circulación» en:

Ruta 22 : entre Cutral Co y Zapala .

: entre . Ruta 40: entre Zapala y Junín de los Andes, y entre Zapala y Las Lajas.

En ambos casos, la medida está vigente hasta nuevo aviso y las autoridades indicaron a los conductores a que el uso de cadenas es «obligatorio».

Por su parte, el periodista local Nicolás Fuentes informó a través de sus redes sociales que la Ruta 43 también se encuentra intransitable entre Andacollo y Chos Malal, tras una decisión de las autoridades de la región.

Para ver en vivo el estado de las rutas en Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Riesgos dispuso un mapa interactivo para seguir la transitabilidad de los accesos de la provincia.

Estado de las rutas a las 20:57 del miércoles 5 de agosto. Para ver los cambios hacer click en el siguiente link.

Choques, vuelcos y despistes en la Ruta 22 de Neuquén por la nieve este miércoles

Usuarios reportaron a Diario RÍO NEGRO la situación extrema que se enfrentan sobre la Ruta 22 este miércoles debido a las inclimencias climáticas.

En principio, apuntaron un fuerte choque a pocos kilómetros de Challacó, en el que un camión se cruzó de carril, su acoplado quedó atravesado en la calzada y fue impactado por un auto que venía de atrás. Producto del siniestro -reportaron testigos- una mujer resultó herida. En el sector intervino personal del SIEN.

Foto: Gentileza.

Asimismo, en la mano que se dirige hacia Arroyito informaron que se formó una enorme fila debido a la cantidad de conductores que se detuvieron para colocar cadenas, cuyos vehículos quedaron frenados sobre la calzada. En la fila, los viajantes observaron una camioneta que quedó volcada sobre la banquina.

Además, debido a que la calzada se encuentra resbaladiza por la cantidad de hielo que se formó, también destacaron la presencia de camiones que despitaron de la cinta asfáltica.

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Debido al corte total, los conductores que estaban ya en viaje quedaron transitoriamente varados sobre la ruta y se congestionó el sector, provocando una larga fila.

Foto: Gentileza.

Camiones varados en Zapala este miércoles 5 de agosto

El tránsito internacional continúa afectado por las condiciones meteorológicas de la provincia. En Zapala, se viralizó en redes sociales la postal de cientos de camiones varados al costado de las rutas. Si bien el cruce fronterizo Cardenal Samoré estuvo habilitado, Pino Hachado mantuvo sus puertas cerradas toda la jornada.