El pase a planta se debate en la Legislatura de Río Negro

Quince proyectos de ley serán tratados hoy, desde las 8, en una nueva sesión ordinaria de la Legislatura de Río Negro.

El temario definido en la reunión de Labor Parlamentaria incluye las iniciativas del Poder Ejecutivo para el ingreso a planta permanente de unos 4.200 empleados públicos que se encuentran contratados y con ingresos en la administración pública antes del 31 de diciembre de 2025 y el Régimen de Tasas Retributivas para las Comisiones de Fomento que crea las contribuciones por servicios y comercio.

También se debatirán la prórroga del fondo de vivienda de ATE, la convalidación del convenio de transferencia de la avenida Bustillo a la municipalidad de Bariloche, la donación de parcelas del IPPV al Ministerio de Gobierno utilizadas en Roca por la Dirección de Veteranos de Malvinas y otra cesión de tierras para las construcciones del nuevo hospital y una escuela en Sierra Grande.

En esa localidad también se crearán la Fiscalía Descentralizada y la Defensoría Penal, dependientes del Ministerio Público Fiscal, mediante el proyecto de ley 873 que tiene múltiples autores.

A partir de una iniciativa de Magdalena Odarda será distinguida como Ciudadana Ilustre de la provincia Nilda Nervi de Belloso, una destacada política y dirigente social fallecida el 19 de marzo pasado, en tanto que el mismo premio recibirán Alberto López Kruuse, Oscar Sanguinetti y Néstor Gómez (post mortem), precursores de la Regata del Río Negro, una iniciativa presentada por Maricel Cévoli, Daniela Agostino, Andrea Escudero y Marcelo Szczygol.

El temario se completa con los proyectos para la realización de transfusiones en pacientes que las rechazan, la creación de la Red de Atención Integral de la Menopausia y el Climaterio, la denominación de carácter provincial a la «Fiesta de la Chicha» en Mallín Ahogado, la valorización del ave autóctona churrinche, el protocolo provincial de activación de la Alerta Sofía y la declaración de Monumento Histórico Provincial para el Anfiteatro Municipal «Cono Randazzo» de Villa Regina.