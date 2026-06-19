Búsqueda de Manlio Martínez en Neuquén: un perro de la Policía Federal se sumó a los rastrillajes en el CAN

En el marco de la intensa investigación para dar con el paradero de Manlio Martínez, el Ministerio Público Fiscal (MPF), junto a efectivos de la Policía Provincial y de la Policía Federal Argentina, desplegó un exhaustivo operativo de rastrillaje en el Complejo Ambiental Neuquén (CAN). Las tareas en el terreno comenzaron ayer al mediodía y continuarán desarrollándose con fuerza durante la jornada de hoy.

La principal novedad del caso radica en la incorporación de un recurso clave para la investigación: se sumó un can especializado de la Policía Federal Argentina, entrenado específicamente para la detección de personas.

El traslado de «Ciara», una especialista en rastros biológicos

El procedimiento comenzó ayer y se llevó a cabo con la guía de “Ciara”, una perra entrenada en la búsqueda de personas que fue trasladada especialmente hacia Neuquén por efectivos de la división “Cuartel base aeronaval Alte. A. Zar” de la Policía Federal de Trelew.

La necesidad de contar con sus servicios responde a su altísima especialización en el terreno. Al respecto, la fiscal del caso, Lorena Juárez, fundamentó la incorporación del animal: «Es una perra que está entrenada específicamente en la búsqueda de rastros biológicos humanos, y por eso solicitamos la colaboración para poder hacer estos rastrillajes».

La fiscal Juarez, el asistente letrado Javega y el personal de la Policía Federal Argentina en el Centro Ambiental de Neuquén.

Operativo en el Complejo Ambiental

Durante las primeras dos horas de trabajo en el predio, estuvieron presentes supervisando las tareas la fiscal Juárez y el asistente letrado Maximiliano Javega, junto al personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía neuquina. Según informaron las autoridades, las tareas de rastrillaje continuarán durante la jornada de hoy para cubrir la totalidad de las áreas de interés.

Último rastro: qué se sabe de Manlio Martínez

De acuerdo con la información recolectada hasta el momento por los investigadores, el hombre de 35 años fue visto por última vez durante la madrugada del 30 de abril.

En esa ocasión, Martínez se habría dirigido hacia el Complejo Ambiental Neuquén (CAN) desde su vivienda, ubicada en la zona de Colonia Nueva Esperanza, motivo por el cual los rastrillajes con el can de la Policía Federal se concentran hoy en ese sector estratégico.