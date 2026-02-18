Allanamientos simultáneos en dos barrios de Viedma dan con armas y municiones

En una jornada marcada por un fuerte despliegue policial, el personal de la Comisaría 34 de Viedma llevó a cabo este miércoles una serie de allanamientos que culminaron con resultados positivos. Las tareas se desarrollaron en el marco de una investigación judicial iniciada por una causa de abuso de armas, con el objetivo de esclarecer hechos violentos ocurridos recientemente en la capital rionegrina.

Los operativos tuvieron lugar de manera simultánea en dos puntos estratégicos de la ciudad: el barrio Ceferino y un departamento situado en la calle Alvear, aproximadamente al 1700.

Gracias a la coordinación de las fuerzas, se logró ingresar a los domicilios señalados por la investigación, permitiendo avanzar de forma concreta en la recolección de pruebas clave para el expediente.

Dos revólveres (calibres 22 y 32) y otras dos armas de fuego que se encontraban cargadas.

Como resultado de las requisas, la policía logró el secuestro de un arsenal compuesto por dos revólveres (calibres 22 y 32) y otras dos armas de fuego que se encontraban cargadas y listas para su uso. Además, se incautó una cantidad considerable de municiones y otros elementos de vital interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la justicia.

El despliegue contó con el apoyo fundamental del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (C.O.E.R.) de la Policía de Río Negro, encargado de garantizar la seguridad en el perímetro. Asimismo, el personal del Gabinete de Criminalística intervino para realizar las pericias correspondientes sobre el material bélico hallado, asegurando la cadena de custodia de las evidencias.

Tras el éxito de las diligencias, la investigación continúa bajo estricta intervención judicial, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar posibles vinculaciones con otros delitos en la zona.