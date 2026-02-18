Crimen de Diego Cid en Bariloche: se entregaron dos hombres en Cipolletti y quedaron detenidos

El esclarecimiento del crimen de Diego Cid ocurrido hace seis días en Bariloche dio un paso decisivo en la mañana de hoy, con la detención de dos sujetos que habrían tenido participación directa en el hecho y que se presentaron en la Brigada de Investigaciones de la policía, en Cipolletti.

Desde un primer momento la búsqueda de los autores se había orientado hacia el Alto Valle, a partir de algunos testimonios y en especial del sitio de donde procedía el Peugeot 408 blanco utilizado en el homicidio.

En la madrugada del pasado jueves los ocupantes de ese vehículo interceptaron y balearon a Cid en plena vía pública, en el Alto de esta ciudad, cuando se encontraba en una vivienda con amigos y salió a comprar cerveza.

Al menos uno de los presuntos autores estaba identificado y tenía pedido de captura, según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación.

Al parecer, el cerco policial resultó efectivo y decidió entregarse, aconsejado por un abogado. La fiscal de Bariloche Silvia Paolini está a cargo de la investigación y se encuentra en Cipolletti. La información disponible es que a las pocas horas de la presentación del prófugo el mismo letrado negoció la entrega de una segunda persona, que se produjo pasado el mediodía.

El compromiso de colaborar con la investigación incluiría la entrega del arma empleada en el crimen y también el auto que fue buscado con intensidad en Bariloche durante los últimos días.

Los trámites vinculados a la causa estarían relacionados ahora con concretar la “extradición” de los dos detenidos a Bariloche, como paso previo a la formulación de cargos, que podría concretarse mañana o el viernes.

La información disponible todavía es preliminar no permite asegurar que el caso haya quedado resuelto, porque podrían haber existido otros participantes del asesinato, incluido un nexo local.

Balazos letales y muerte por shock hipovolémico

Cid murió al ser alcanzado por tres proyectiles de arma 9 milímetros, en una axila y en la zona torácica, que le generaron una hemorragia inmediata y fatal. Todo indica que no alcanzó a defenderse, aunque la policía al llegar al lugar instantes después del hecho halló entre sus ropas un revólver calibre 32, sin disparar.

El ataque se produjo a la 1.45 del jueves en la toma denominada Manzana 257, sobre el ingreso al barrio 2 de Abril y a pocos metros de un supermercado mayorista. Los registros de algunas videocámaras y el relato de testigos habrían sido determinantes para guiar las primeras averiguaciones, que ubicaron a los autores como residentes en la zona del Valle y que desembocaron en las detenciones de hoy.