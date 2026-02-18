Femicidio de Silvia Cabañares: la defensa del imputado insistirá con la prisión domiciliaria

Familiares y organizaciones convocaron a acompañar la audiencia en Cipolletti por el femicidio de Silvia Cabañares, ocurrida en agosto de 2023.

Este miércoles se realizará en Cipolletti una nueva audiencia en el marco de la causa por el femicidio de Silvia Cabañares, ocurrido el 26 de agosto de 2023, que mantiene como único imputado a Gonzalo Segobia. Será una instancia de revisión, donde la defensa insistirá con el pedido de modificación de la medida cautelar que pesa sobre el acusado.

El planteo de la defensa y el rol atribuido al imputado

Segobia se encuentra en prisión preventiva e imputado como partícipe necesario. Según sostienen los acusadores, las pruebas reunidas indican que habría trasladado a Silvia hasta el basural de Balsa Las Perlas, donde fue asesinada.

Además, la investigación remarcó que registros de antenas telefónicas ubican su celular en el lugar y en el horario del crimen, un elemento considerado central para sostener su participación.

Denuncian hostigamientos y hechos de violencia recientes

En las últimas semanas, la familia y organizaciones denunciaron una serie de episodios de amedrentamiento vinculados al reclamo de justicia: hostigamientos durante una audiencia previa, ataques a la tumba de Silvia en Neuquén, vandalización de un mural homenaje y amenazas sufridas en la vía pública por su madre, Flavia Currumil.

“Cada amenaza intenta silenciarnos, y no lo van a lograr. Lo único que pedimos es llegar al juicio con garantías”, expresó Currumil en un comunicado difundido en las últimas horas.

Convocatoria pública y pedido de acompañamiento

Desde las organizaciones convocantes advirtieron que existe una “preocupante escalada de violencia” que busca intimidar a quienes sostienen el reclamo, y remarcaron la importancia de la presencia colectiva durante la audiencia.

La nueva jornada será ante un juez de revisión. La instancia contará con una radio abierta de la comunidad que acompaña el reclamo de Justicia. Será desde las 10 en el Poder Judicial de Cipolletti, ubicado en Urquiza 340.