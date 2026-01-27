Allanan la casa del imputado por falso testimonio en la causa por la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén. Foto: Florencia Salto

Este martes por la mañana se realizaron tres allanamientos en el sector del Parque Industrial de Neuquén capital, como parte de una investigación iniciada el pasado 14 de enero tras un violento episodio con arma de fuego. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 20 y derivaron en la demora de tres personas, el secuestro de un arma de fuego, municiones de distintos calibres y plantas de cannabis. Una de las viviendas pertenece a Maximiliano Avilés, uno de los investigados en la causa por la desaparición de Luciana Muñoz.

Así lo informó el comisario Agustín Galeano a diario RÍO NEGRO, quien explicó que la causa se originó luego de que, en horas de la madrugada del 14 de enero, se constatara la presencia de un hombre herido de bala en el tórax en una de las peatonales de la jurisdicción. La víctima fue asistida por personal médico del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) y trasladada al Hospital Castro Rendón, mientras que de inmediato se dio inicio a la investigación policial.

Como resultado de las tareas investigativas, la Justicia otorgó tres órdenes de allanamiento para distintos domicilios ubicados en una misma zona del Parque Industrial, a menos de una cuadra de distancia entre sí. En esos inmuebles se concretaron los procedimientos, que permitieron reunir elementos considerados de interés para la causa principal, vinculada a las lesiones sufridas por el hombre baleado.

La casa de Avilés nuevamente en el foco de un procedimiento

Uno de los domicilios allanados llamó particularmente la atención al quedar vinculado, de manera indirecta, con la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz, ocurrida el 13 de julio de 2024. Según indicó Galeano, en ese lugar funcionaría una barbería y sería una vivienda asociada a Maximiliano Avilés, quien se encuentra judicializado por falso testimonio en la causa que investiga la desaparición de la joven. No obstante, el comisario aclaró que el allanamiento no fue motivado por la búsqueda de Luciana Muñoz, sino exclusivamente por la investigación iniciada a partir del ataque con arma de fuego.

Maximiliano Aviles tuvo una relación con Luciana Muñoz en 2024. Foto: Matías Subat

En cuanto a los resultados del operativo, Galeano detalló que en uno de los domicilios se hallaron un arma de fuego, cartuchería de distintos calibres y plantas de cannabis, lo que motivó la intervención del personal de la División Antinarcóticos de la Policía. Además, en ese lugar se encontraba una de las personas demoradas.

Tres demorados mayores de edad

Las tres personas demoradas son hombres, presuntamente mayores de edad. Todavía las autoridades trabajaban en la correcta certificación de sus identidades, ya que aún no se pudo confirmar a ciencia cierta si alguno de ellos es el autor del hecho que dio origen a la investigación.

Tampoco fue confirmado si uno de los tres demorados es el propio Avilés.

El comisario destacó que los allanamientos se realizaron sin incidentes ni resistencia, mediante la intervención de un grupo especial entrenado para este tipo de irrupciones, priorizando el factor sorpresa

Todos los elementos secuestrados y las personas demoradas quedaron a disposición de la Fiscalía de Delitos Genéricos, a cargo de la fiscal Paula González, quien deberá resolver la situación procesal en las próximas horas.

La búsqueda de Luciana es una causa federal

Este medio en exclusiva había confirmado el pasado 30 de diciembre que el juez de Garantías Lucas Yancarelli declaró la incompetencia de la Justicia provincial, en la causa que trata de dar con el paradero de la joven de Gran Neuquén y ordenó remitir al fuero federal la causa.

La decisión se basó en la existencia de investigaciones vinculadas, el trasfondo de un posible crimen organizado (trata de personas) y la vulnerabilidad de la joven de la que nada se sabe desde el 13 de julio del 2024.



